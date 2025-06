Upeče s Bostonem senzační výměnu? Šampion NHL prý usiluje o Pastrňáka

Ve čtvrtek večer už poosmé ovládl anketu Zlatá hokejka, den nato se jeho jméno znovu hojně skloňuje. O útočníka Bostonu Davida Pastrňáka má prý zájem mistrovská Florida, informoval o tom server iSport.cz.

Web iSport.cz uvedl, že „disponuje zajímavou zákulisní informací z prostředí skautů klubů NHL, která hovoří o tom, že se měl David Pastrňák ocitnout na radaru Florida Panthers. Jako priorita.“

Šampion posledních dvou ročníků nejlepší hokejové ligy světa se má pokoušet o rozsáhlou výměnu s Bruins, přestože momentálně nejlepší český hokejista předloni uzavřel osmiletou smlouvu v celkové hodnotě 90 milionů dolarů, která mu platí až do roku 2031!

Pokud by k třaskavému přestupu mělo dojít, pak by s ním Pastrňák musel rovněž souhlasit. „Zdroje iSportu říkají, že tady by neměla nastat nepřekonatelná překážka.“

Pasta dosud v NHL nastupoval jenom za Boston. Odehrál za něj 756 zápasů s bilancí 833 bodů za 391 branek a 442 nahrávek, v minulém ročníku naskočil do všech 82 utkání a posbíral 106 bodů za 43 gólů a 63 asistencí, což z něj dělalo čtvrtého nejproduktivnějšího hráče ligy.

Třicítka se blíží, na vysněný Stanley Cup dál čeká

Jenže s drobnou nadsázkou byl na všechno sám, pro Bruins hodně bídná sezona a nedá se čekat, že by v té další jak po mávnutí kouzelným proutkem patřil ke štikám soutěže.

Pastrňákovi je přitom „už“ devětadvacet, na vysněný Stanley Cup stále čeká a na Floridě u Panthers – současných vládců prestižní NHL – by k němu měl nejspíš blíž než v Bostonu.

Ten bude muset projít proměnou, ale že by se chtěl zbavit svého nejlepšího hráče? To zní docela bláhově. Ale člověk nikdy neví, co se mezi manažery NHL upeče. Ten floridský Bill Zito má nyní pod platovým stropem slušných 19 milionů dolarů.

