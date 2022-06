Unikátní šance pro Dostála. Gibson chce pryč!

Lukáš Dostál za sebou má povedené měsíce. Jeden z nejnadějnějších českých gólmanů odsloužil celou sezonu v AHL, ve které dokonce vstřelil branku, naskočil i do nejvyšší ligy. Povedený ročník sice zakončil trochu nešťastně – zraněním na MS ve Finsku, avšak bronz mu nikdo nesebere. Nedlouho poté přišla další pozitivní zpráva.

Není tajemstvím, že prokousat se do startovací pozice v brankovišti NHL je pro mnohé nadlidský úkol. Ne však pro Lukáše Dostála, zdravě sebevědomého borce, na kterého jde chvála kudy chodí.

Většina týmů v NHL má mezi třemi tyčemi ostřílené borce, kteří své pozice jen tak nepouští. Výjimkou není ani Anaheim, domovská organizace rodáka z Brna. Na pozici gólmana totiž neomezeně vládne John Gibson, jeden z nejvychvalovanějších gólmanů ligy.

Za sebou nicméně nemá vůbec povedenou sezonu, odchytal šestapadesát zápasů a úspěšnost zákroků vyšrouboval pouze na 90,4 %. Jednoduše to nebylo ono a ozývaly se hlasy, jak frustrovaný je. V týmu totiž působí od roku 2011 a za jeho vlády z toho bylo dvakrát finále konference. Jinak nic moc. A poslední čtyři roky mířil na dovolenou hned po základní části.

Nový generální manažer Ducks Pat Verbeek navíc ukázal, že se s tím párat nebude a je ochotný pustit téměř kohokoliv. Nedotknutelný nebyl ani Gibson, na něhož se týmy vyptávaly při uzávěrce přestupů. Žádná adekvátní nabídka však nepřišla, a tak zůstal.

Téma výměny se znovu rozhořelo včera. To, když na povrch vyplavala informace, že Gibson by se odchodu vůbec nebránil. Nepožádal sice oficiálně o výměnu, jak potvrdil jeho agent, nicméně je očividné, že by působiště změnil velice rád. Dle novinářů akorát žádostí nechce dělat dusno.

Pokud by opravdu odešel, byla by to skvělá šance pro Lukáše Dostála. Anaheim nepočítá s plodnými roky a na vychování si Dostála pro pozici jedničky je ideální příležitost. V případě výměny Gibsona by zůstal pouze osmadvacetiletý Anthony Stolarz, nicméně při vší úctě k němu, vždy byl spíše dvojka. Příležitost by určitě dostal perspektivní Čech.

Přes Gibsona by se Dostál těžko prokousával, nyní akcie českého gólmana vyletěly kolmo vzhůru!

