Unikát v NHL, pod širým nebem padne tisícovka! Slaví čerstvá posila s těhotnou chotí

Za anaheimské Kačery odehrál 991 mačů, ten jubilejní tisící ale Cam Fowler absolvuje v barvách St. Louis Blues. Útěcha? Bude to velká sláva, magickou hranici pokoří jako první smrtelník v NHL pod širým nebem! "Je to ta druhá nejlepší varianta, co mohla nastat," pověděl Fowlerovi kouč Bluesmanů Jim Montgomery. "Uděláme to pro něj co nejnezapomenutelnější," slibuje.

Mohl si postavit hlavu a tisíc startů nastřádat za Ducks.

Za kalifornský klub, kterým byl draftován a kde strávil celou zámořskou profikariéru. V důvěrně známých kulisách, které se pro něj staly druhým domovem.

V tuze přívětivých klimatických podmínkách.

Nikdo by mu to neměl za zlé ani s ohledem na rodinnou situaci. Vždyť jeho paní Jasmine je těhotná a Fowlerovi očekávají příchod druhého potomka.

Místo idyly se ale třiatřicetiletý zadák zachoval velkoryse.

Odvolal klauzuli o nevyměnitelnosti a nechal se v polovině prosince generálním manažerem Patem Verbeekem poslat do St. Louis. Udělal to nejlepší pro pokračující přestavbu, sám si nadělil šanci hrát o nejvyšší mety.

Dosud je na nové adrese bez manželky, Jasmine se zatím nestihla přestěhovat.

Právě ona Fowlerovi jako první řekla, že mu onen tisící duel vychází na výsostně sváteční událost. Na Winter Classic, novoroční zápas pod širým nebem.

Tentokrát ho hostí baseballový stadion, kde běžně hrávají chicagští Cubs. "Budu se snažit si ten den vychutnat co nejvíc. Už zápas jako takový bude výjimečný zážitek," těší se Fowler.

"Jasmine mi krátce po výměně řekla, že pokud stihnu utkání s Dallas Stars a vše pak půjde dobře, tak tisícovku oslavím právě při Winter Classic. Naštěstí to vyšlo," dodává pro NHL.com.

Ač je pro něj nezvyklé měnit klubové barvy, zvládl to s naprostou samozřejmostí.

Hokejově do sestavy Bluesmanů dokonale zapadl. Hraje v prvním páru s Coltonem Paraykem, klape jim to nevídaně. Fowler má po osmi utkáních pět bodů, v St. Louis mu okamžitě naložili velké porce minut.

Parayko si spolupráci pochvaluje.

"Vždy je na správném místě, úžasně bruslí, má klid na hokejce. Snažíme si vyhovět," libuje si.

Na Nový rok to mohou ukázat při Winter Classic. Při Fowlerově unikátním tisícím zápase.

