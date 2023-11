Ullmark se mstí Floridě, Florida se mstí McAvoyovi. Rodí se nová rivalita?

Byl to příběh prvního kola play off. Boston rozjetý jako lokomotiva, navíc posílený o Dmitrije Orlova a Tylera Bertuzziho, vlétl do pohárových bojů v roli velkého favorita. Nad Floridou vedl už 3:1, náskok ale v bolestivých dramatech ztratil a z bojů o Stanley Cup se pakoval nečekaně brzo.

Jedním z probíraných témat byl také výkon Linuse Ullmarka, jenž nečekaně hodně a lacino inkasoval. Mluvilo se o tom, že nechytal zcela zdravotně v pořádku. To už je nyní historie. Motivace švédského gólmana proti Floridě může být i proto letos velmi vysoká.

Oba týmy se poprvé utkaly na konci října. Boston vyhrál doma 3:2 v prodloužení. Jasnou první hvězdou večera byl Linus Ullmark, s 33 chycenými střelami a procentem úspěšnosti zákroků 94,6%. Tentokrát to byl Boston, kdo pro sebe urval prodloužení. Rozhodl Pavel Zacha.

Vzájemnou rivalitu jen posílil fakt, že Charlie McAvoy obdržel na pár dnů čtyřzápasovou suspendaci za faul loktem na Olivera Ekmana-Larssona. Panteři šli proti němu ve středu s jasným cílem - dát bekovi Bruins ochutnat jejich tvrdost. Jen v první třetině čelil McAvoy několika tvrdým atakům. Hity Ryana Lomberga i Nicka Cousinse jsou komentovány jako „hraniční“.





„Tohle může být příštích pět – šest let dobrá rivalita,“ řekl trenér Paul Maurice před utkáním. „Boston je dlouhodobě skvělým týmem a my se snažíme dostat na jeho úroveň.“

Bruins zvládli roli favorita i ve druhém vzájemném utkání v sezóně. Důležité góly dávali hráči druhého sledu. Charlie Coyle, Johnny Beecher, letos teprve podruhé se trefil Jake DeBrusk. Z Čechů bodoval jen Jakub Lauko, asistující u druhé branky.

Hlavním hrdinou se stal opět Linus Ullmark, se 27 zákroky a úspěšností 96,4 % první hvězda večera. Ullmark měl v utkání několik skutečně vynikajících a těžkých zákroků.

„Velmi dobrý brankář,“ chválil soupeře obránce Panthers Aaron Ekblad. „Nicméně v minulosti jsme našli způsob, jak na něj. A najdeme ho znovu,“ slíbil.

Boston vyhrál čtrnáctý zápas z osmnácti, v základní hrací době ztratil jediné utkání. Loni měl po osmnácti duelech 32 bodů, letos jen o bod méně. Florida je s 25 body ve Východní konferenci třetí.

