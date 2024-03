Ullmark překazil plány vedení. Uplatněním doložky zablokoval výměnu

Kolem Bostonu Bruins bylo dost rušno, nečekaně však v trochu jiné oblasti, než se původně čekalo. Ač se předpokládalo, že vedení bude chtít kádr posílit, rodila se dokonce nečekaná výměna v brankovišti, když tým měl opustit Linus Ullmark. Podle řady insiderů však švédský brankář hodil do plánů Bostonu vidle, když využil svou modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti do 16 týmů, aby obchod zablokoval.

Podle Kevina Weekese z ESPN či Franka Seravalliho z Daily Faceoff už byla výměna s Los Angeles na spadnutí. Jenže vše překazilo Ullmarkovo zveřejnění šestnácti organizací, do kterých se přesunout nechce.

Ačkoliv je Los Angeles, respektive Kalifornie, poměrně dobrým místem k žití, Ullmark o nic takového nestál, a to zejména z jednoho důvodu. Švéd se nechtěl stěhovat daleko od své rodiny. Přeci jen by se jednalo o přesun přes celé státy.

Třicetiletý Ullmark tak udělal to jediné, co mohl, aby se stěhování vyhnul - uplatnil klauzuli o nevyměnitelnosti do 16 týmů dle vlastního výběru. Tou pak dal najevo celkově svou nevoli k přesunu do Západní konference. Ostatně, proto na svém seznamu týmů, do kterých nechce být vyměněn, napsal hned 14 organizací ze západu.

Poměrně jasný vzkaz generálnímu manažerovi Donovi Sweeneymu, že tímhle směrem ne!

Když šance na trejd do Los Angeles ztroskotala, tak se ještě spekulovalo o zájmu New Jersey. To ale nakonec přivedlo Jakea Allena z Montrealu a dalšího kvalitního gólmana nepotřebovalo. A tak Bostonu zůstal silný tandem Ullmark + Swayman. Což Sweeney nejspíš úplně nepotřeboval.

Na dotazy ohledně situace kolem Ullmarka se ale snažil krotit vášně, byť je otázkou, nakolik nakonec sám mlžil. „Při jednání o výměně jsem nebyl nikterak aktivní,“ řekl manažer Bostonu. „Tandem, který u nás máme, mám velmi rád. Jsem velmi šťastný, že jsme to ustáli. Fámy jsou fámy, pokud jde o to, co se děje v soukromých rozhovorech.“

Jeho slova ovšem nevzbuzují moc důvěru. Výše zmínění insideři mají velmi dobré zdroje uvnitř jednotlivých organizací. Spíš to tedy vypadá, že se Sweeney snaží profláklé informace shodit ze stolu a jít prostě dál. „Uznávám, že jsme zkoumali různé situace. Měli jsme možnost přesunout různé hráče,“ podotkl s tím, že odmítl komentovat, jestli Ullmark využil klauzuli o nevyměnitelnosti.

Ať je to jak chce, jedním z těch, kdo je nadšený z toho, jak se situace vyvrbila, je Ullmarkův parťák Jeremy Swayman, jenž se s Ullmarkem dělí o zápasy od sezony 2021/22. „Je jako můj celoživotní brácha,“ řekl v rozhovoru pro Boston Globe ještě před uzávěrkou přestupů, kdy vyjádřil přání, aby Ullmark v týmu zůstal. I on tedy měl tušení, že se něco peče. „Je důvodem, proč máme každý rok úspěch. Mám toho chlapa k smrti rád. Nechci ani pomyslet na to, co by se mohlo stát,“ dodal.

