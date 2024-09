Úleva v Pittsburghu! Crosby podepsal na dva roky

Nakonec to klaplo! Sidney Crosby zůstává v Pittsburgh Penguins. V pondělí podepsal novou smlouvu, a prodloužil tak svůj vztah s klubem, který ho v roce 2005 draftoval jako jedničku. Crosby, který nedávno oslavil 37. narozeniny, je nyní Tučňákům zavázán do konce sezony 2026/27.

Jeho smlouva, která vstoupí v platnost po této sezóně, má roční hodnotu 8,7 milionu dolarů - číslo, které odpovídá číslu, jež nosí (87), jeho datu narození (7. srpna 1987). A také předchozímu platu, který má ve smlouvě už od sezony 2008/09.

„Neexistují slova, která by správně popsala, co Sidney Crosby znamená pro hokej, město Pittsburgh a organizaci Penguins,“ uvedl v tiskové zprávě Kyle Dubas, generální manažer a prezident hokejových operací Penguins.

A pokračoval: „Sidney je nejlepší hráč své generace a jeden z nejlepších hráčů v historii hokeje. Jeho podpis ukazuje, proč je jedním z největších hokejových vítězů a vůdců. Sid přináší obrovskou osobní oběť ve snaze pomoci Tučňákům vyhrávat, a to jak nyní, tak i v budoucnu, stejně jako to dělal po celou svou kariéru.“

Crosby si dlouho přál ukončit kariéru v týmu Penguins a chtěl být jako Steve Yzerman, jeho idol z dětství, který hrál pouze za Detroit. Crosby si je taky nadále blízký s bývalým spoluvlastníkem Penguins Mariem Lemieuxem.

Ačkoli se mu téma věku příčí, Crosbyho série výjimečných výkonů dalece přesahuje většinu skvělých hráčů všech dob. Od svých 33 let nastřílel 130 gólů a získal 333 bodů. Jeho průměr 1,16 bodu na zápas po 33 roku je na dostřel Wayna Gretzkyho (1,19).

„Sidova pracovní morálka, fokus, charakter a mistrovství v řemesle jsou již teď legendární. Nejvýjimečnější na Sidovi je však to, že svým každodenním nasazením tyto legendy ve skutečnosti překonává,“ pokračoval Dubas. „Jeho oddanost Penguins až do roku 2027 je zárukou, že náš klub bude mít svého kapitána i v této fázi našeho projektu. Sidův závazek potvrzuje naši potřebu vybudovat kolem něj tým, který nás dokáže vrátit do bojů o titul a poskytnout hráčům Sidovo vedení a příklad toho, co znamená být v této organizaci.“

