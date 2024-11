Úleva v New Yorku! Chytil se může vrátit za týmem, obavy se nenaplnily

Balvany spadly nejen ze srdcí v New Yorku, ale také v Česku. Pro Filipa Chytila a New York Rangers dopadl ten nejlepší scénář. Český centr, který byl po nepříjemné srážce s vlastím spoluhráčem K'Andrem Millerem minulý týden vyšetřen specialisty v New Yorku, neutrpěl otřes mozku a připojí se k Rangers v Calgary.

Přestože Chytilovi bylo řečeno, že se nejedná o podobné zranění, které ho v minulé sezoně vyřadilo ze hry na 72 z 82 zápasů základní části, je stále považován za zraněného a nemusí naskočit hned do sestavy.

Hlavní trenér Peter Laviolette nechtěl prozradit mnoho o plánu pro Chytila, jakmile se připojí k Rangers, a odmítl říci, zda bude 25letý hráč trénovat ve středu nebo hrát ve čtvrtek proti Flames.

„Vrátí se k nám a pak se rozhodneme,“ řekl Laviolette po nepovinném ranním rozbruslení Rangers v Rogers Areně před zápasem Blueshirts s Canucks.

Všechno, co Chytil řekl a udělal od doby, kdy tato sága s jeho zdravím započala, naznačuje, že pravděpodobně chtěl být jen u týmu, zejména poté, co nemohl být po většinu minulé sezony během rekonvalescence po pravděpodobně čtvrtém otřesu mozku v jeho osmileté kariéře v NHL.

Rangers by Chytila nenasadili do letadla, kdyby k tomu neměl povolení, ale není nutné, aby se po víkendu, který má za sebou, hned vracel do sestavy.

Na otázku, zda se neuvažovalo o tom, že by se s Chytilem nespěchalo, Laviolette vyjádřil důvěru v týmové lékaře, že se rozhodnou správně. „Naši lékaři odvádějí opravdu dobrou práci, hráče chrání a ujišťují se, že až se vrátí, budou zdraví,“ řekl. „Až se tak stane, bude Fil k dispozici.“

Ačkoli se jednalo o pozitivní vývoj, skutečnost je taková, že strach o zlínského odchovance asi bude trvat. Obavy kolem Chytilovy zdravotní schránky jsou stejně výrazné jako předtím, navíc jde o dlouhodobé zdraví jeho osoby, nikoli hráče.

Prozatím si však Rangers mohou oddechnout. Nejenže je jeden z jejich nejlepších hráčů na dobré cestě vrátit se do sestavy, ale to, že Chytil dostal povolení, pravděpodobně znamená, že se do sestavy vrátí jedna z nejkonzistentnějších formací této sezony, tedy útok s Kaapem Kakkem a Willem Cuyllem.

„Letos byl důležitou součástí týmu, hrál skvěle,“ řekl brankář Jonathan Quick.

