Úleva v New Jersey. Bratt podepsán na osm let

Skvělé zprávy čekaly na fanoušky New Jersey Devils ve čtvrtek v podvečer. Klub totiž oznámil podpis smlouvy s Jesperem Brattem, jedním z nejlepších hráčů týmu. Nejde o ledajakou smlouvu. Organizace, která se letos dostala do druhého kola play off, podepsala Švéda na osm let.

Jaké jsou tedy parametry smlouvy Jespera Bratta s New Jersey? Jde o osmiletou smlouvu v hodnotě 63 milionů dolarů. Její průměrná roční hodnota tedy činí 7,875 milionu dolarů.

Čtyřiadvacetiletý útočník v této sezóně vyrovnal své kariérní maximum v NHL, když v 82 zápasech základní části za Devils nasbíral 73 bodů (32 gólů a 41 asistencí) a ve 12 zápasech play off si připsal šest bodů (1 gól a 5 asistencí).

Před létem tak Devils ubyla jedna výrazná starost, jelikož Bratt se mohl stát v červenci chráněným volným hráčem.

„Vždy bylo prioritou udržet Jespera dlouhodobě a obě strany jsou nadšené, že se podařilo dohodu uzavřít,“ uvedl generální manažer Devils Tom Fitzgerald. „Vážím si závazku, který Jesper této organizaci dal, cením si toho. Víme, že je výjimečným hráčem a klíčovým členem našeho talentovaného jádra, který přispěje k dlouhodobému úspěchu týmu a cíli vrátit Stanley Cup do New Jersey.“

Bratt podepsal s Devils loni v srpnu roční smlouvu na 5,45 milionu dolarů, aby se vyhnul arbitráži.

Po Brattově podpisu zbývá New Jersey sedm hráčů, kteří se 1. července mohou stát chráněnými volnými hráči (Nathan Bastian, Jesper Boqvist, Michael McLeod, Timo Meier, Jegor Šarangovič, Kevin Bahl, Mackenzie Blackwood), a čtyři, kteří mohou vyzkoušet trh s volnými hráči (Erik Haula, Tomáš Tatar, Miles Wood, Ryan Graves).

