Úleva v Bostonu? Těžká jednání jako s Pastrňákem, ulevil si GM

Generální manažer Boston Bruins Don Sweeney se během svého působení v křesle šéfa klubu zúčastnil několika obtížných jednání. To s Jeremym Swaymanem bylo pod velkým dohledem, nakonec ale obě strany našly společnou cestu. Nic lehkého to však nebylo.

Sweeney a Swayman v neděli podepsali osmileté prodloužení smlouvy, přičemž první jmenovaný to přirovnal k jinému nedávnému vyjednávání, které nakonec vyšlo ve prospěch černozlatých.

„U Davida Pastrňáka to také trvalo pořádně dlouho,“ řekl Sweeney v neděli novinářům. „Myslím, že se potvrdilo, že každá smlouva je jiná a žádá si jiný čas. Člověk by doufal, že bude existovat jasná cesta, ale ne vždy to tak funguje. Musíte mít respekt a naslouchat, myslím, to je součástí celého tohoto procesu.“

Pastrňákova smlouva byla podepsána relativně brzy loni na jaře, ale přišla po více než roce vyjednávání mezi jeho táborem a Sweeneym. Bruins nakonec svého snajpra v březnu 2023 uzamkli díky obřímu paktu na osm let za 90 milionů dolarů.

Swayman byl na rozdíl od Pastrňáka chráněným volným hráčem, takže na dohodu o částce bylo v době, kdy se věci nakonec daly do pohybu, méně času.

Všechno ale dobře dopadlo a Bruins se o své brankoviště nemusí dlouho starat.

„Jsem medvěd, skrz naskrz medvěd!“ řekl Swayman po podpisu.

Vzhledem k tomu, že Swayman bude v dohledné době hájit branku černozlatých, co přesně to znamená pro budoucnost Bruins? Je to vlastně docela jednoduché. Znamená to, že Boston má na všech pozicích kromě centra dlouhodobě zajištěného hráče, přičemž Swayman má kontrakt na své nejlepší roky.

Pětadvacetiletý rodák z Aljašky má od podpisu nové smlouvy jediný cíl – vyhrát s Bostonem titul.

„Motivací je Stanley Cup... o nic jiného mi nejde,“ dodal Swayman. „Můžu vám zaručit, že tento krok a kapitola v mé kariéře mě bude motivovat než cokoliv předtím. Konečným cílem je vyhrát Stanley Cup a já věřím, že tohle je tým, který to může dokázat a mít na to šanci po mnoho let. Každý rok, kdy budu jeho součástí, se budu snažit, aby se to stalo skutečností. Jsem nadmíru vděčný, že jsem v této pozici.“

Share on Google+