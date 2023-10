Úleva v Anaheimu! Zegras podepsal na tři roky

Největší hrozba zažehnána, v Anaheimu si mohou plácat po zádech. Trevor Zegras se těsně před sezonou dohodnul na novém kontraktu. To vše po týdnech napětí a nejistot. Nyní se mladý útočník může soustředit jen na hokej.

"Sám jsem si tím prošel. Šel jsem do kempu bez smlouvy a chápu, čím si tito hráči procházejí. Chápu, čím si prochází vedení. Takže je to proces. Prostě se to musí nějak vyřešit,“ říkal před pár dny Pat Verbeek, generální manažer Ducks.

Pro mnohé byl jeho klid v hlase až zvláštním, nicméně vypadá to, že věděl, o čem hovoří.

Uplynulo totiž pár dní a mladičká hvězda má podepsaný nový kontrakt. Ten potrvá tři roky a podle novináře Elliottea Friedmana má hodnotu 5,75 milionů dolarů za sezonu.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo podepsat smlouvu s Trevorem a vrátit ho na led, tedy tam, kam patří," řekl generální manažer Ducks pro klubové stránky. "Považujeme Trevora za důležitého hráče, který je pro nás velmi cenný. Je také pevným členem naší organizace a nemůžeme se dočkat další kapitoly jeho kariéry."

Nicméně zatímco mladý útočník má podepsáno, jeho kolega z obrany Jamie Drysdale stále čeká.

