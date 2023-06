Úlet před draftem! Ptali se mě, co bych dělal za druhé světové, kroutil hlavou Reinbacher

Dle všeho by měl být první vybraným obráncem na draftu. Rakušan David Reinbacher se ukázal i na letošním mistrovství světa. A tam ukázal, jak dobrý je. Měl by jít v první desítce, což je pro Rakušany velký úspěch. Nadějného mladíka však nemile zaskočili na pohovorech.

Reinbacher, který v sezoně hrál za Kloten v nejvyšší švýcarské soutěži, je na nejlepší cestě stát se hvězdným obráncem. Prvním krokem je draft.

„Bylo by to neuvěřitelné, kdybych šel jako první bek,“ řekl Reinbacher. „Ale není to v mých rukách. O tom, který obránce půjde jako první, rozhodnou týmy. Jsou tu i další dobří hráči jako Axel Sandin Pellikka a Tom Willander.“

Reinbacher, jenž v dresu Klotenu nasbíral 22 bodů ve 46 zápasech, je možná zbytečně skromný. Například na žebříčku Boba McKenzieho se umístil jako osmý celkově. Další obránce Sandin Pellikka se umístil až na 14. místě.

Ať už bude pořadí nakonec jakékoliv, Reinbacher se stane prvním obráncem narozeným v Rakousku, který byl kdy vybrán v prvním kole.

„Nedokážu ten pocit popsat,“ řekl osmnáctiletý mladík s velkým úsměvem. „Je to něco výjimečného. Spousta dětí ke mně bude vzhlížet, takže musím být jejich vzorem a ukázat jim, že je možné dostat se z Rakouska na draft NHL a být co nejvýše. Může je to dost povzbudit.“

Zatímco on může být vzorem pro ostatní, i Reinbacher sám si musel najít někoho, ke komu vzhlížet.

„Sledoval jsem krajany Marca Kaspera a Marca Rossiho. Určitě Thomas Vanek. Je to vůbec nejlepší hokejista z Rakouska, takže k němu každý kluk vzhlíží. Je to hokejový vzor pro nás všechny. Trochu se dá přirovnat k Arnoldu Schwarzeneggerovi,“ odpověděl pro TSN s úsměvem. „Z NHL pak Roman Josi. Je to nejkomplexnější obránce NHL.“

Součástí draftu jsou i rozhovory s týmy. Ví se, že některé otázky skautů či zástupců týmu dokáží být pořádně bizarní. Své o tom ví už i rodák z Hohenemsu.

„Řekli mi, ať si představím, že je druhá světová válka, vy jste kapitánem lodi a musíte bombardovat nepřátelskou loď, ale členové týmu plavou v oceánu. Řekl jsem, že bych to neudělal, protože bych tím zabil spoluhráče,“ líčil. „Jenže oni na to, že to musím udělat, je to rozkaz. Tak jsem zopakoval, že bych to neudělal. Upřímně, nebylo to nic moc,“ kroutil hlavou.

Velkými zájemci o jeho služby jsou údajně Canadiens. I s nimi na rozhovor došlo. „Normálně jsme se bavili. Díky za to, že měl aspoň někdo normální otázky,“ ulevil si.

