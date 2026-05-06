Úkol číslo jedna pro Chayku: Co s Austonem Matthewsem?

6. května 8:30Jiří Lacina
Příchod Johna Chayky do Toronta lze popsat všelijak, jenom ne jako klidný a nadšeně přijatý. Nový generální manažer, jehož minulost je kontroverzní a soukromé podnikatelské aktivity natolik masivní, že se jim pověnujeme v separátním článku, má před sebou těžký úkol. Přesvědčit náročné kanadské fanoušky, že pro jejich milovaný klub bude přínosem.
První možností bude udržení Austona Matthewse.
Americký útočník, zmiňovaný v souvislosti s možností jednou střelecky dostihnout Alexandra Ovečkina, podepsal v srpnu 2023 mazaně kratší kontrakt, který mu vyprší už za dva roky. A není vůbec jisté, zda bude mít zájem v Torontu setrvat.
Matthews byl letos s 15,2 milióny dolarů čtvrtým nejlépe placeným hráčem NHL. Za dva roky mu bude třicet a bude chtít nejspíš podškrábnout (do)životní kontrakt. Něco takového obnáší náročné přípravy a složitá jednání.
Hokejistova reprezentace si pravděpodobně bude chtít sednout s Johnem Chaykou i Matsem Sundinem, aby vše důkladně probrali. Zpočátku nejspíš jen přátelské posezení u kávy, kdy se dohodnou, že se dohodnou. A že si dají na všechno čas.
Pokud se ale příští sezóna bude odvíjet špatně, Chayka může čelit tlaku, zda Američana nevyměnit. Matthews zřejmě přímo o trejd nepožádá. Podobně jako Quinn Hughes spíš zajde za vedením a oznámí, že zde neprodlouží. Maple Leafs pak budou mít na výběr. Nechat si hráče do konce kontraktu a přijít o něj bez náhrady, nebo ho zkusit vyměnit.
Situace je jasná. Klub může oficiálně nabídnout novou smlouvu v létě 2027, kdy bude Matthewsovi scházet rok kontraktu. Pokud se ale bude sezóna 2026-27 odvíjet špatně, může Chayka volit výměnu s předstihem, rok a půl před koncem kontraktu bude hráčova hodnota vyšší.
Samozřejmě vše závisí na tom, zda Matthews zruší svou klauzuli o nevyměnitelnosti a jestli ho nová organizace bude schopna zaplatit.
Chayka v tomto případě může ukázat, zda je vedle nadšení pro analytiku také schopný vyjednavač.