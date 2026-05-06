Uklidnění pro fanoušky Colorada. Sakic se vyjádřil k budoucnosti tváří klubu

12. června 15:00David Zlomek
Prezident hokejových operací a nově dosazený generální manažer Colorada Avalanche Joe Sakic odmítá po vyřazení z play-off panikařit. Přestože nejproduktivnější tým základní části schytal ve finále Západní konference nečekaný debakl 0:4 na zápasy od rozjetého Vegas, vedení klubu bude sázet na kontinuitu.
Hlavním úkolem pro Sakica, který se vrátil do role generálního manažera teprve začátkem tohoto měsíce poté, co Chris MacFarland odešel řídit Nashville, je dlouhodobé pojištění klíčového obránce. Fenomén Cale Makar může novou smlouvu oficiálně podepsat od 1. července. Nadcházející ročník 2026/27 sice ještě odehraje pod stávajícím kontraktem s platovým stropem 9 milionů dolarů, ale Sakic chce mít jasno už během léta.
Vyjednávání s agentem již začala a šéf klubu mluví s jistotou. „Cale v Coloradu dokončí svou kariéru. Už jsme mluvili s jeho agentem, takže jsme si jistí, že se dříve či později dohodneme. Smlouvu má ještě na další rok, ale naším cílem je mít ho podepsaného už během tohoto léta,“ prohlásil Sakic.
Očekává se, že se obránce stane nejlépe placeným bekem v historii NHL, čímž z trůnu sesadí Erika Karlssona z Pittsburghu, který dlouhodobě drží maximum s průměrným ročním příjmem 11,5 milionu dolarů. Avalanche si to mohou bez problémů dovolit, pro sezonu 2027/28, kdy by nová smlouva začala platit, mají pod stropem volných více než 37 milionů dolarů.
Makar letos skončil druhý v hlasování o Norris Trophy, což byla jeho šestá nominace za sedm let v lize. V 470 zápasech kariéry nasbíral neskutečných 507 bodů. V historické produktivitě obránců s průměrem 1,07 bodu na zápas zaostává pouze za legendami Bobbym Orrem a Paulem Coffeym.
Důvěru vedení si udržel také hlavní trenér Jared Bednar, přestože se po rychlém vyřazení od Rytířů ocitl pod palbou kritiky za nedostatek taktických změn. Kouč vstupuje do posledního roku své smlouvy, ale Sakic za ním stojí.
„Jared má plnou důvěru celého týmu. Od hráčů i realizačního týmu zaznívá, že on je tím správným mužem na svém místě. Hráči ho respektují a milují pod ním hrát, což je klíčové. Pro tuto kabinu je to ten nejlepší možný trenér a o našem rozhodnutí jsme stoprocentně přesvědčeni,“ podpořil lodivoda Sakic. „Není to jen trenér, je to v podstatě hlas celé naší organizace. Hráči mu bezmezně věří a já stojím jednoznačně za nimi.“