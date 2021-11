Udrží Flames další nulu? Do akce jde i jejich úhlavní rival

Dnešní program NHL nabídne tři zajímavé duely. Program začíná hodinu po půlnoci, kdy půjde do akce vítěz posledních dvou Stanley Cupů proti Philadelphii. Kdo ještě půjde do akce? Čtěte naše preview a budete v obraze.

Hodinu po půlnoci otevřou dnešní program hráči Tampy a Philadelphie, jež čeká odveta zápasu z minulého čtvrtka. Tehdy utkání dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých uspěli Bolts. Zatímco obhájce titulu se začíná rozjíždět do obvyklé formy, Flyers po povedeném vstupu do sezóny začali kupit porážky.

Příliš povedený vstup do sezóny nemá za sebou Dallas. Mužstvo Stars má nejvyšší věkový průměr v celé NHL (i díky letním příchodům Ryana Sutera či Bradena Holtbyho) a plácá se na šestém místě Centrální divize. Jejich úterní soupeř může být naopak spokojen, Oilers vyhráli 13krát ze 17 utkání a přetahují se s Calgary o první místo v Západní konferenci.

Do akce v noci půjdou i Flames, kteří pod vedením Darryla Suttera předvádějí parádní defenzivní hokej, který je vynesl až do konferenčního čela. Ve třech z posledních pěti utkáních udrželi hokejisté Calgary čisté konto, dnes je navíc čeká trápící se Chicago.

Kompletní program:

1:00 Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers

2:30 Dallas Stars - Edmonton Oilers

3:00 Calgary Flames - Chicago Blackhawks

