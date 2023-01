Udělali Canadiens chybu? Fanoušci posílají Slafkovského na farmu

Uznáváme, že titulek může být po prvním přečtení trochu zavádějící. To, jestli byl výběr Juraje Slafkovského z první pozice chybou, či nikoliv, si ale skutečně nedovolujeme nijak odhadovat. Slovákovi je stále teprve osmnáct let a může z něj být výjimečný hokejista. Chybu však fanoušci Canadiens hledají v jiném rozhodnutí.

Jedná se o vývoj mladého borce. Canadiens zdaleka nejsou sami, komu se v mladých hráčích vybraných velmi vysoko nedaří probudit spící potenciál. Stačí se zeptat v New Yorku na Lafreniera, v Seattlu na Wrighta nebo třeba v Detroitu na Zadinu.

Juraj Slafkovský si svůj vstup do ligy asi taky představoval trochu jinak. Zatímco v létě k němu chovala sympatie většina fanoušků, v průběhu sezony se to trochu změnilo. Ať už šlo o emotivní a vulgární výlev po prvním vstřeleném gólu nebo o ošklivý zákrok na detroitského Luffa.

A tolik skloňovaná produktivita? 35 zápasů, 4 góly a 6 asistencí. Nic oslnivého. A už vůbec ne na jedničku draftu.

Nabízí se ale otázka, čí je to chyba. Na ledě tráví většinou něco kolem dvanácti minut. Body se ze třetí a čtvrté lajny sbírají velmi těžko. Tím spíš, když hrajete v podprůměrném týmu.

Proto fanoušci Montrealu začínají hlasitě křičet po krocích trenéra Martina St. Louise. Ten se pořád snaží vyhrávat. Což o to, myšlenka je to hezká, nicméně očividně se snaha nepřevtěluje ve výsledky.

Slafkovský se tím pádem ocitá v jakémsi vakuu. Na jednu stranu hraje NHL. Na tu druhou je to ale očividně spíše horší volba. Ve svém věku by totiž měl hlavně hrát. A je jedno, jestli na farmě v Lavalu, nebo třeba zpátky ve Finsku. Canadiens právě zde možná udělali chybu, navíc mohli ušetřit rok z nováčkovského kontraktu.

„Hrát v NHL v 18 letech? Je v těžké pozici,“ ví dobře i kapitán týmu Nick Suzuki. „Moc hráčů to nedokáže. To, že on v ní hrává, jen ukazuje, jak dobrý je. Má to těžké, chce hrát a pomáhat týmu. Musí se toho spoustu naučit. V budoucnosti pro nás bude skvělým hráčem, tohle je jen část procesu.“

Canadiens by se měli rozmyslet, jestli by součástí procesu neměl být i čas strávený na farmě. Menší pozornost v kombinaci s větším herním vytížením by mohla Slafkovského pořádně nakopnout.

