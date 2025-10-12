NHL.cz na Facebooku

NHL

Úděl Sisyfose. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Jiří Lacina

V létě všichni věřili, že je to správná volba. Matěj Blümel po třech letech marného boje na farmě Dallasu využil statutu volného hráče a podepsal s Bostonem. Konečně dostal jednocestnou smlouvu, která sice garantuje jen příjem, nikoli postavení v týmu, ale vypadalo to nadějně.

V přípravě bohužel nepřesvědčil a po ní zamířil na farmu.

Rozčilovali se nejen fanoušci. Třeba bývalá legenda Bruins David Krejčí se vyjádřil následovně: „Nevím, co v Bostonu dělají. Nesouhlasím s tím, že ho poslali dolů. Takový hráč patří do NHL. Matěj už nemá co komu dokazovat. Má teď jít do AHL a dávat góly? To už dokázal poslední dva roky. Škoda, že mi nikdo nezavolal.“

Novému kouči Marco Sturmovi se nelíbil ani Matthew Poitras, který byl už zvyklý hrát nahoře. Ten má ale na rozdíl od Blümela dvoucestnou smlouvu, která mu na farmě negarantuje ani desetinu příjmu. Dolů zamířila také další hvězda AHL Alex Steeves, pětadvacetiletý hráč Toronta, který za farmu Marlies loni nastřílel 36 branek.

Steeves byl za Blümelem (39) loni druhý mezi střelci AHL. Don Sweeney skočil po obou, každého podepsal za 850 tisíc jednocestně. Jenomže Marco Sturm jaksi ani o jednoho nestál... Oba borci tak mají znovu něco dokazovat tam, kde už dávno přesvědčili – na farmě.

Jak jim to jde?

Providence Bruins mají za sebou dva duely, oba vítězné. Nejprve porazili 3:2 Bridgeport Islanders. Poté 6:3 Charlotte Cheevers. V prvním zápase zapsal Blümel dva body (1+1), přičemž rozhodl prodloužení. Ve druhém jednou skóroval (1+0).

Steeves vyšel nejprve naprázdno, podruhé bodoval čtyřikrát (1+3).


Sweeney i Sturm se dušovali, aby „farmáři“ nezatrpkli. Že šanci dostanou. Tomu ale nenahrávají aktuální výsledky Bostonu. Medvědi vyhráli tři ze čtyř zápasů a s šesti body se dělí s Floridou a Montrealem o vedení Atlantické divize.

Úděl Matěje Blümela tak je v pravdě sisyfovský. Musí se obrnit trpělivostí.

