Úchvatná show brankářského cara. Šesťorkin? Vyhraje Vezinu, míní Malkin

Byl to on, kdo ukončil mistrovské představení Igora Šesťorkina. Ve 106. minutě, tedy zkraje třetího prodloužení, odsoudil Jevgenij Malkin maskovaného hrdinu k palčivé porážce. Krátce poté začal na adresu muže, co na ledě Madison Square Garden právě zastavil 79 puků (!!!), chrlit komplimenty. "Igor je neuvěřitelný. Věděli jsme, že pro nás bude opravdu tvrdým oříškem," smekl před žhavým kandidátem na zisk Vezinovy trofeje, co famózním výkonem zaútočil na rekord NHL.

Je vždycky stylové, když gólman po fantastickém večeru odjíždí z ledu jako vítěz.

Tak jako třeba Dominik Hašek v roce 1994, kdy 70 zákroky vymazal Ďábly z New Jersey.

Na Manhattanu na podobný happyend nedošlo, Malkin osmdesátou střelou počtvrté překonal Šesťorkina a ten – vlastní bravuře navzdory – odjížděl z ledu brutálně zklamaný "Je to celou sezonu náš nejlepší hráč a teď to zase ukázal," smekl před ním Ryan Strome.

I ostatní spoluhráči velebili Šesťorkina. Aby ne, vždyť bez něj by dost možná newyorští Jezdci vůbec do play-off nepostoupili, natož aby proti pittsburským Tučňákům začínali doma. A v noci na středu jim dal dalším magickým vystoupením šanci zvítězit.

Moskevský rodák 79 zákroky překonal klubový rekord slavného "Gumpa Worsleyho", který v play-off před 60 lety kryl 56 střel. Proti torontským Maple Leafs, ve třetím semifinále Stanley Cupu. Sahal i po absolutním ligovém maximu v bojích o stříbrný křapáč.

To od předloňska patří Joonasi Korpisalovi, mrštný Fin měl proti Bleskům z Tampy ještě o šest puků víc práce.

Ač Korpisala Šesťorkin nepřekonal, rozhodně předvedl úchvatnou show, co jen podtrhala jeho dominantní postavení mezi maskovanými muži. A rázně naznačila, že prakticky nulové zkušenosti s play-off nebudou pro "Cara" citelným handicapem.

Sám by ovšem nepochybně vyměnil přepsání klubových kronik i výrazný zápis do té ligové za výhru. Ne že by k ní neměl s kumpány blízko, jenže gólovou radost Filipa Chytila přetavilo v hořký smutek přezkoumání videozáznamu. Zásah ze závěru třetí třetiny neplatil, Šesťorkin musel čapat dál.

V prodloužení zasáhl pětatřicetkrát, než se tečí na hraně brankoviště prosadil Malkin. "Podle mě vyhraje Vezinu, je opravdu dobrý a rychlý," poklonil se "Geno" krajanovi, co dává vzpomenout na ty nejheroičtější kousky Henrika Lundqvista.

Blueshirts by na to každopádně neměli hřešit, Lundqvist by o tom mohl vyprávět...

