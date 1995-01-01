U Kosatek se blíží výprodej! První na ráně by měl být Kiefer Sherwood

27. listopadu 16:38Jakub Ťoupek
Vancouver je v aktuálním ročníku jedním z nejhorších týmů ligy a zdá se, že ani sama organizace neví kudy kam. V kádru se tak blíží k radikálním změnám, které by měly odstartovat trejdy starších hráčů. Kvůli smlouvám, které někteří hráči mají, je největší pravděpodobnost, že tým opustí jako první Kiefer Sherwood.
Uznávaný insider Elliotte Friedman popsal situaci uvnitř organizace Vancouveru, jako změny chtivou. Odchody by se měly týkat především starších hráčů, které by měli ideálně nahradit mladší, dravější hráči s potenciálem.
Mluví se o spoustě jmen, největší pravděpodobnost odchodu ale padá do rukou Kiefera Sherwooda, který nemá ve smlouvě žádnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Jeho 1,5 milionový kontrakt není ani tak vysoký, a pro mnoho týmů tak může být zajímavým zbožím.
Třicetiletý útočník zároveň patří mezi nejlepší hráče Canucks. V bodování týmu je třetí se 16 body, dokáže však i hrát tělem. Probudil v sobě střelecký apetit a se 12 brankami je v tabulce střelců na stejné úrovni jako třeba Jake Guentzel nebo Tage Thompson. Má i více branek než David Pastrňák nebo dvojice McDavid – Eichel.
„Myslím si, že Sherwood je rozhodně na prvním místě seznamu, protože nejenže ještě nepodepsal smlouvu na příští rok, ale je to také opravdu dobrý hráč. A pokud jste tým, který hraje play-off, a podíváte se na jeho statistiky, je velmi žádoucí,“ dodal k těmto spekulacím Friedman.
Odchod by se mohl týkat i Evandera Kanea, který má klauzuli o nevyměnitelnosti do poloviny soutěže. Čtyřiatřicetiletý Kanaďan je v posledním roku svého kontraktu s hodnotou 5,15 milionu dolarů ročně. Pro případné zájemce by se tak mohl stát výpůjčkou na play-off, Canucks by si ale museli bezpochyby část platu ponechat.
Ostatní starší hráči, jenž by mohli být na odchodu, mají ve svých smlouvách plné klauzule o nevyměnitelnosti. Týkat by se trejd eventuelně mohl například Jakea DeBruska, Brocka Boesera, nebo obranné dvojice Marcus Pettersson – Tyler Myers. Právě tyto hráče ale svazuje klauzule a museli by se jí dobrovolně zbavit.
Velkým lákadlem může pro týmy být také Elias Pettersson, za kterého by si ale Canucks nárokovali velkou cenu. Švédský kanonýr je ve druhém roku své osmileté smlouvy a po velmi slabém ročníku plném dramatu se dostává do dobrého tempa. Za 23 utkání ve slabém Vancouveru získal 20 bodů.
Týká se odchod Hronka nebo Hughese?
Podle Friedmana by se námluvy neměly týkat ani největší hvězdy týmu Quinna Hughese ani Filipa Hronka. Alespoň prozatím. „Dali jasně najevo, že Hughesova výměna není v tuto chvíli jejich prioritou,“ prozradil Friedman. Stejně tak se rozpovídal i o českém obránci, který patří do stejné kategorie jako Hughes.
U Kosatek tak dojde k velkému zemětřesení, které rozhodně odnese pár plejerů. V poslední době se také spousta mladých hráčů pozastavila nad svým herním vytížením. To by mohly dostat právě u Canucks, nelze tak vyloučit, že by v jejich dresu mohli působit třeba Brad Lambert, nebo Pavel Minťukov.
