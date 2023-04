Týmy bojující o play-off vyhrály, Boston zdolal Toronto v prodloužení

Kanadsko-americká NHL nabídla v noci na pátek vydatnou porci čtrnácti utkání. Celky, které nutně potřebovaly vyhrát, aby udržely své šance na vyřazovací část, těžké role zvládly. Uspěla Florida, Islanders, Pittsburgh i Nashville. Také Boston bral znovu dva body, když v prodloužení zdolal Toronto. Další branku slavil David Pastrňák.

NEW JERSEY DEVILS - COLUMBUS BLUE JACKETS

8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

Devils zdemolovali Blue Jackets

Hokejisté New Jersey si chtějí do play-off přenést co nejlepší formu, což se jim daří. Columbus porazili jednoznačně 8:1. Na drtivém vítězství se podílel čtyřmi kanadskými body Jack Hughes. Další jistý výkon v brance celku z Východní konference podal Vítek Vaněček.

Branky a nahrávky

12. J. Hughes, 22. Tatar (Hischier, Graves), 23. J. Hughes (Meier, Hischier), 37. Meier (J. Hughes, Bratt), 43. Haula (Marino, J. Boqvist), 45. Meier (Marino, J. Hughes), 47. Severson (Haula), 50. Graves (M. McLeod, Marino) – 32. Luoto (Kuraly, E. Robinson).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 17 | Přesilová hra: 2/3 – 0/5 | Trestné minuty: 24 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Michael Hutchinson (CBJ) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 42:07

Jon Gillies (CBJ) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 17:53



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:27

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:00

Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) 2+2

2. Timo Meier (NJD) 2+1

3. John Marino (NJD) 0+3

PITTSBURGH PENGUINS - MINNESOTA WILD

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Důležitá výhra

Tučňáky tato výhra udržela v boji o play-off. Pittsburgh si v prvních dvou třetinách vypracoval slibné vedení, které navíc potvrdil na začátku závěrečného dějství. Posléze snížil Johansson, avšak v 54. minutě definitivně utkání rozhodl Jeff Carter.

Branky a nahrávky

16. Letang (Dumoulin, Guentzel), 31. Rakell (Letang, Guentzel), 43. Zucker (Malkin, Rakell), 54. Carter (D. O'Connor, Dumoulin) – 48. M. Johansson (Zuccarello, Boldy).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (MIN) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54

Tři hvězdy utkání

1. Kris Letang (PIT) 1+1

2. Rickard Rakell (PIT) 1+1

3. Tristan Jarry (PIT) 27 zákroků

FLORIDA PANTHERS - OTTAWA SENATORS

7:2 (2:0, 5:1, 0:1)

Gólostroj ve druhé části

Utkání mezi Pantery a Senátory nabídlo hned 166 trestných minut. Ačkoliv měli hosté téměř dvojnásobnou střeleckou převahu a na svatyni Floridy vyslali skoro šedesát pokusů, duel prohráli jednoznačným poměrem 2:7. Čtyřmi kanadskými body se pod výhru domácích podepsal obránce Brandon Montour.

Branky a nahrávky

8. Montour (M. Tkachuk, M. Staal), 15. Barkov (M. Tkachuk, Montour), 22. Barkov (Reinhart, Forsling), 28. Reinhart (Montour, Barkov), 30. Luostarinen (Ekblad, Montour), 36. Cousins (Ekblad, Gudas), 37. Forsling – 25. Giroux (Batherson), 57. Greig (P. Brown, Brännström).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 58 | Přesilová hra: 3/6 – 0/6 | Trestné minuty: 78 – 88

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (FLA) – 56 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 58:24

Leevi Meriläinen (OTT) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 21:24

Mads Sögaard (OTT) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 38:12



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 18:47

Tři hvězdy utkání

1. Brandon Montour (FLA) 1+3

2. Alex Lyon (FLA) 56 zákroků

3. Aleksander Barkov (FLA) 2+1

BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:1 pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Pastrňák znovu rozhodl prodloužení

Po pětidenní pauze se Boston dokázal důkladně připravit na další utkání a potřetí z posledních čtyř bitev vyhrál po nastavené hrací době. Toronto v utkání dlouho vedlo, jenže v 52. minutě srovnal Coyle. Prodloužení rozsekl svým sedmapadesátým gólem v ročníku David Pastrňák.

Branky a nahrávky

52. Coyle (Carlo), 63. Pastrňák (Orlov, Coyle) – 32. Lafferty (Aston-Reese).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 21 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 62:30

Ilja Samsonov (TOR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 62:03



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:56

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:32

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:59

David Kämpf (TOR) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:39

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) 1+0

2. Jeremy Swayman (BOS) 31 zákroků

3. Ilja Samsonov (TOR) 31 zákroků

MONTREAL CANADIENS - WASHINGTON CAPITALS

6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Armia vstřelil hattrick

Oba celky už moc dobře ví, že za pár zápasů jim skončí sezona. Utkání v Montrealu lépe zvládli domácí, kteří nad Washingtonem vyhráli celkem jasně 6:2. Největší podíl na výhře Habs měl Joel Armia, jenž nasázel tři branky.

Branky a nahrávky

24. Suzuki (Edmundson, Matheson), 28. Armia (Matheson, Evans), 30. Gallagher (Drouin), 32. Armia (Matheson, Suzuki), 57. Armia (Harvey-Pinard), 60. Hoffman (Evans) – 6. D. Strome (Jensen, Ovečkin), 55. Bäckström (D. Strome, Carlson).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:16

Darcy Kuemper (WSH) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:02



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:41

Tři hvězdy utkání

1. Joel Armia (MTL) 3+0

2. Michael Matheson (MTL) 0+3

3. Nick Suzuki (MTL) 1+1

DETROIT RED WINGS - BUFFALO SABRES

6:7 sn. (2:3, 2:1, 2:2 - 0:0)

Přestřelka pro Buffalo

V Detroitu se hrál velmi pohledný duel, který musela rozhodnout až nájezdová loterie. Šťastnější bylo Buffalo, nakonec ve třetí sérii nájezdů rozhodl Alex Tuch. Detroit se po dvou venkovních výhrách tentokrát musí spokojit s bodem.

Branky a nahrávky

11. Czarnik (Berggren, Walman), 16. Larkin (Raymond, Seider), 37. Chiasson (Larkin, Raymond), 37. Edvinsson, 49. Berggren (Luff), 59. Perron (Seider, Raymond) – 5. Ta. Thompson (Cozens, Power), 18. Jokiharju (Tuch, Mittelstadt), 20. Cozens (Krebs, Power), 22. Girgensons (Okposo, Power), 44. Greenway (Mittelstadt, Jokiharju), 45. Cozens (Ta. Thompson, Dahlin), rozh. náj. Tuch.

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 64:01

Devon Levi (BUF) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:58

Tři hvězdy utkání

1. Dylan Cozens (BUF) 2+1

2. Owen Power (BUF) 0+3

3. Lucas Raymond (DET) 0+3

NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING

6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Ostrované drží divokou kartu

Islanders dokázali oplatit Tampě nedávnou porážku 0:5, v domácím prostředí zvítězili naprosto stejným rozdílem. O úspěchu domácí rozhodli ve druhé třetině, ve které vsítili čtyři branky. Lví podíl na udržení pozic, které by znamenaly postup do play-off, měl tříbodový Brock Nelson.

Branky a nahrávky

24. Pelech (Fasching, Pageau), 30. Nelson (Bolduc), 31. Palmieri (Nelson, Pulock), 40. Pulock (Nelson, Engvall), 56. Holmström (Horvat, Parise), 60. Horvat (Dobson) – 37. Kučerov (Point).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:36

Brian Elliott (TBL) – 36 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) 1+2

2. Ryan Pulock (NYI) 1+1

3. Bo Horvat (NYI) 1+1

NASHVILLE PREDATORS - CAROLINA HURRICANES

3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Nashville žije

Predátoři zvládli velice důležitý zápas, který je udržel ve hře v boji o play-off. Ačkoliv proti Carolině lepší nebyli, dokázali zvítězit 3:0. Už v 11. minutě vedli o dva góly, načež svůj náskok si hlídali až do konce. Výhru zpečetil v 58. minutě obránce Fabbro.

Branky a nahrávky

8. Jankowski (Stastney), 11. McCarron (Jankowski, McDonagh), 58. Fabbro (Stastney).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:27



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18

Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) 33 zákroků

2. Mark Jankowski (NSH) 1+1

3. Spencer Stastney (NSH) 0+2

ST. LOUIS BLUES - NEW YORK RANGERS

3:2 pp. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Utkání rozhodl Kapanen

St. Louis dokázalo vyhrát druhé utkání za sebou, tentokrát si poměrně překvapivě poradilo na domácím ledě s Rangers. Duel dospěl až do prodloužení, které rozhodl svou patnáctou trefou v ročníku Kasperi Kapanen.

Branky a nahrávky

28. Toropčenko, 51. T. Pitlick (Walker, Krug), 62. Kapanen (B. Schenn, Faulk) – 42. Tarasenko (Zibanejad, Fox), 58. Trocheck (Tarasenko, Panarin).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:16

Jaroslav Halák (NYR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:59



Československá stopa v utkání

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26

Jaroslav Halák (NYR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:59

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:37

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Pitlick (STL) 1+0

2. Kasperi Kapanen (STL) 1+0

3. Vladimir Tarasenko (NYR) 1+1

DALLAS STARS - PHILADELPHIA FLYERS

4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Dallas potvrdil formu

Utkání mělo jasného favorita, který tuto pozici zvládl. Dallas, který se už těší na vyřazovací boje, porazil Philadelphii 4:1. Prakticky už po druhé dvacetiminutovce bylo rozhodnuto. Kromě jistého výkonu brankáře Oettingera se zaskvěl také Jason Robertson, který dal dva góly.

Branky a nahrávky

20. J. Robertson (Seguin, Pavelski), 22. Pavelski (Ja. Benn, Heiskanen), 29. C. Miller (W. Johnston, Dadonov), 31. J. Robertson (Pavelski) – 34. Hayes (Tippett, Ristolainen).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:26

Tři hvězdy utkání

1. Joe Pavelski (DAL) 1+2

2. Jason Robertson (DAL) 2+0

3. Colin Miller (DAL) 1+0

VANCOUVER CANUCKS - CHICAGO BLACKHAWKS

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Kosatky po delší době vyhrály

Po čtyřech porážkách za sebou se Vancouver zmátořil, na domácím ledě porazil Chicago. Jestřábi tedy nedokázali navázat na překvapivou výhru v Calgary a tentokrát vyšli střelecky naprázdno. Ve všech třetinách domácí jednou skórovali, ke dvěma bodům jim pomohl jistý Demko.

Branky a nahrávky

17. Kuzmenko (E. Pettersson, A. Hirose), 24. Kravcov (Garland, A. Hirose), 60. J. Miller (Boeser, T. Myers).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Alex Stalock (CHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:15



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Tkatcher Demko (VAN) 33 zákroků

2. Akito Hirose (VAN) 0+2

3. Vitali Kravcov (VAN) 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - LOS ANGELES KINGS

5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Perfektní první třetina

Lepší vstup do utkání si Rytíři přát ani nemohli. Už ve 12. minutě totiž vedli o čtyři góly a toto vedení si až do konce hlídali. Zkraje druhé části skóroval ještě Marchessault, takže Korpisalo přepustil své místo Copleymu. Ten už sice neinkasoval, ale Králové na body nedosáhli.

Branky a nahrávky

3. P. Kessel (Stephenson, Barbašev), 4. Barbašev (Stephenson), 7. Stephenson (P. Kessel, Whitecloud), 12. N. Roy (Eichel, Pietrangelo), 22. Marchessault – 32. Kopitar (Kempe, Doughty), 35. Gavrikov.

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 19 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (LAK) – 10 zákroků, 5 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 21:02

Pheonix Copley (LAK) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 38:58



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Phil Kessel (VGK) 1+1

2. Chandler Stephenson (VGK) 1+2

3. Alex Pietrangelo (VGK) 0+1

SEATTLE KRAKEN - ARIZONA COYOTES

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Kraken potvrdili roli favorita

Arizona sice odehrála na ledě Seattlu celkem vyrovnanou partii, bodovat však nedokázala. Krakenům pomohla pasáž v rozmezí 20. až 26. minuty, ve které třikrát skórovali. Výhru domácích definitivně zpečetil na začátku závěrečné dvacetiminutovky aktivní Beniers.

Branky a nahrávky

20. McCann (Eberle, Beniers), 21. Dunn, 26. Eberle (McCann), 44. Beniers (Eberle, McCann) – 32. Hayton (Maccelli, Crouse), 60. Dauphin (Keller).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 40

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00

Miloš Kelemen (ARI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 17, čas na ledě 8:56

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) 1+2

2. Jared McCann (SEA) 1+2

3. Matthew Beniers (SEA) 1+1

SAN JOSE SHARKS - COLORADO AVALANCHE

2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

Rantanenův hattrick

Laviny z Colorada před play-off potvrdily formu a ještě teoreticky mohou pomýšlet na vítězství v Západní konferenci. Jejich pohodlnou výhru 6:2 v San Jose řídil Mikko Rantanen, kterému zdatně sekundoval jeho parťák z útoku Nathan MacKinnon.

Branky a nahrávky

16. E. Karlsson (Labanc, Peterson), 29. Lorentz (E. Karlsson, MacDonald) – 17. Rantanen (MacKinnon, Girard), 23. Rantanen (Rodrigues, MacKinnon), 28. MacKinnon (Girard, Rantanen), 29. Rantanen (MacKinnon, D. Toews), 36. Meyers (Nieto), 44. Meyers (Newhook, Nieto).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 28:06

James Reimer (SJS) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 31:54

Alexandar Georgijev (COL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:38

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:45

Adam Raška (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:13

Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) 3+1

2. Nathan MacKinnon (COL) 1+3

3. Matt Nieto (COL) 0+2

