Týden v tiché domácnosti: Kaprizov stále nepodepsal, s Wild nemluví

Počátek září se nesl nejen ve znamení návratu dětí do škol, ale také reprezentoval velkou úlevu fanoušků Minnesoty. To, že hlavní hvězda týmu Kirill Kaprizov podepíše pětiletý kontrakt a zeleno-bílé barvy nepřevleče, se zdálo být prakticky jisté. Jenže euforii rychle střídá zklamání. O dva týdny později na připravené smlouvě stále schází Rusův autogram. I kdyby v nejbližších dnech na štědré podmínky přistoupil, vinou koronavirových opatření patrně nestihne start tréninkového kempu.

Během nováčkovské sezony si vysloužil přezdívku Kirill the Thrill. Její druhá část se dá volně přeložit jako záchvěv nebo vzrušení. A přesně takové pocity svou hrou vyvolával. Byl rychlý, všudypřítomný, originální a zatraceně nebezpečný.

Stane se boháčem?

Teď se ale příznivci Wild při vyslovení Kaprizovova jména chvějí spíše nervozitou. Vedení o další spolupráci s autorem 51 bodů z minulé základní části usiluje od března (!) a stále nedosáhlo tolik vytoužené dohody.

Přitom plat devíti milionů dolarů ročně, který Minnesota podle renomovaného novináře Michaela Russa poskytuje, zní fantasticky. Rodák z Novokuzněcku by okamžitě sdílel pozici devátého nejlépe vydělávajícího křídla v lize. Z krajanů by ho překonávali už jen Artěmij Panarin, Nikita Kučerov a Alex Ovečkin.

„Řeknu to jednoduše – myslíme si, že jsme mu dali extrémně férovou nabídku,“ uvádí pro The Athletic generální manažer Bill Guerin. „I když se zas tak moc nerozcházíme, někdy drobné detaily potřebují svůj čas.“

Wild podpisové bonusy netolerují

V částce jako takové zřejmě zakopaný pes skutečně nebude. Jistě, Kaprizov je čerstvým držitelem Calder Trophy pro nováčka roku, před přesunem do zámoří ovládnul pod vlajkou Ruského olympijského výboru hry v Pchjongčchangu a je také držitelem Gagarinova poháru za vítězství v KHL. Jenže aby po 55 zápasech (dalších sedm startů přidal v play off) někdo podškrábnul kontrakt na devět milionů, to historie NHL nepamatuje.

Byla by to také nejvýnosnější smlouva v dějinách Wild. Proč tedy Kaprizov a jeho agent Paul Theofanous stále odolávají? Hlavním důvodem může být to, že smlouva neobsahuje podpisový bonus.

I když ani jedna ze stran neprozradila bližší detaily, Minnesota tento způsob výplaty příliš nevyužívá. Ze současné sestavy ho vlastní jen kapitán Jared Spurgeon. Pro hráče je určitě výhodný. Převážnou část svých peněz dostanou v úvodních letech smlouvy, takže v případě vyplacení jim zas tak moc milionů neutíká. Stejně tak je složitější vyměnit podpisovým bonusem obdařené hokejisty do ekonomicky méně zabezpečených organizací.

Začátek týmové přípravy je pasé

Tréninkový kemp celku z města Saint Paul vypukne za devět dní. Vzhledem k tomu, že Kaprizov bude po případném podpisu řešit pracovní víza a pravděpodobnou sedmidenní karanténu, dá se počítat s pozdějším zapojením ruského útočníka do přípravného procesu. Nebo snad s návratem do Ruska?

„Jsem připravený ho hned teď podepsat. Nabídku určitě zatím stahovat nechceme, to by bylo před startem sezony drastické řešení a do tak krajního bodu jsme se ještě určitě nedostali,“ odmítá Guerin.

Nejdříve ze všeho ale potřebuje začít se svým zaměstnancem hovořit. Společně se u vyjednávacího stolu nesešli déle než týden. Každopádně kontrakty na poslední chvíli nejsou u chráněných volných hráčů v NHL zas tak výjimečné. Svou budoucnost kromě Kaprizova ještě stále řeší například Elias Pettersson, Quinn Hughes, Rasmus Dahlin nebo Brady Tkachuk.

