9. srpna 10:00David Zlomek
Po patnácti letech v profesionálním hokeji dal Kyle Clifford vale hráčské kariéře. Tvrdý útočník, který si prošel NHL i AHL, zůstane ale u hokeje – přesouvá se do struktury Toronta Maple Leafs, kde se zapojí do rozvoje hráčů.
Clifford se do povědomí dostal už na juniorském draftu v roce 2009, když si ho Los Angeles Kings vybrali jako 35. hráče celkově. V té době zářil v OHL v dresu Barrie Colts, a i když se od něj čekala hlavně tvrdá hra, dokázal sbírat i slušné množství bodů. Do NHL se dostal hned v následující sezóně a udržel se tam bez delších výpadků.
V dresu Kings si připsal dvě prsteny pro vítěze Stanley Cupu – v roce 2012 a 2014. Ten druhý titul si navždy spojí s asistencí na památný gól Aleca Martineze v prodloužení finálového zápasu. Celkem za LA odehrál téměř dekádu, v průměru něco přes deset minut na zápas. Nejlepší sezónu zažil v roce 2018/19, kdy nasázel 11 gólů a přidal 10 asistencí.
V roce 2020 přišel trejd do Toronta, později zamířil na dvě sezóny do St. Louis, ale velký prostor už nedostával. Návrat do Maple Leafs o dva roky později znamenal spíš roli v AHL, kde se stal asistentem kapitána Toronto Marlies. Tam za dvě sezóny posbíral 59 bodů a 256 trestných minut.
Jeho kariérní bilance v NHL čítá 753 utkání, 66 gólů, 78 asistencí, 905 trestných minut a přes 1 600 hitů. Tvrdost a odhodlání mu nikdo neupře a teď je chce přenést na novou generaci hokejistů.
