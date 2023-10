Tvrdé vystřízlivění. Wheeler skončil v Rangers na lavici

Měl být někým, kdo do New Yorku přinese lídrovství a zkušenosti. Místo toho se Blake Wheeler zatím pořádně trápí. Nestíhá tempo zápasů, čehož si všimli i trenéři Rangers. Ve druhém zápase proti Columbusu byl dokonce usazen jen na lavičku a do hry se nedostal.

Wheeler by na střet Rangers s Blue Jackets asi nejraději zapomenul. Při sobotní prohře 3:5 nastoupil ve třetí formaci vedle Vincenta Trochecka a Willa Cuylleho.

Ke konci třetí třetiny se ho však trenér Peter Laviolette rozhodl posadit na střídačku, zkušený borec prostě nehrál. Na místo něj si bral dvojité střídání Artěmij Panarin.

Proč se tak přesně stalo, není úplně osvětleno, ale člověk nemusí mít vystudované trenérské licence, aby mu to došlo. Pro 37letého veterána, který přišel k Rangers v létě, to nevypadá dobře.

Wheeler strávil na ledě 12 minut a 11 sekund. Za celou dobu neměl výrazný vliv. Rangers sice obecně neexcelovali, nicméně jeho pomalé bruslení bylo dle mnohých důvodem pro posazení na střídačku. Laviolette s jeho přínosem zatím nemůže být spokojen.

"Blake Wheeler má za sebou pěknou kariéru, ale zatím u jeho příchodu vidím jen velmi malou hodnotu," napsala na platformě X legenda Rangers Ron Dugay.

Rangers Wheelera přivedli kvůli jeho zkušenostem a schopnostem a není pochyb o tom, že může být pro tým cenným přínosem. Jde jen o to, aby v novém prostředí našel své místo.

Do konce základní části zbývá ještě 80 zápasů, takže Wheeler má dostatek příležitostí se prosadit a ukázat, proč ho New York chtěl.

