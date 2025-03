Tvrďák míří do Edmontonu! Co si od Frederica slibují Oilers?

Boston Bruins se rozhodli pro změnu a před uzávěrkou přestupů se rozloučili s Trentem Fredericem. Sedmadvacetiletý centr míří do Edmontonu společně s útočníkem Maxem Jonesem a právy na nepodepsaného hráče Petra Hausera.

Obchod proběhl za asistence New Jersey Devils, kteří si ponechali polovinu Fredericova platu a na oplátku získali Shana LaChance z organizace Oilers. Bruins si z této výměny odnesli obránce Maxe Wannera, výběr ve druhém kole draftu 2025 a čtvrté kolo v roce 2026.

Frederic, kterému po sezoně končí smlouva s platem 2,3 milionu dolarů, je považován za spolehlivého hráče do třetího útoku. V aktuální sezoně odehrál 57 zápasů s bilancí 8+7 a přidal 155 hitů. Loni si vytvořil osobní maximum s 18 góly. Momentálně se zotavuje ze zranění dolní části těla, ale podle zpráv by měl být zpět na ledě ještě před koncem základní části.

Z Edmontonu přichází nadšení – Frederic sám potvrdil, že jeho bratr Grant už nějakou dobu tušil, že by mohl skončit u Oilers. "Říkal mi, jak skvělé by bylo hrát v Edmontonu. Takže mu teď splním sen, a já sám jsem z toho taky nadšený," uvedl Frederic v rozhovoru pro Oilers Now.

Co tahle výměna znamená pro všechny zúčastněné? Oilers se dlouhodobě potýkají s problémem ve spodních lajnách – chyběla jim fyzická hra a energie. Frederic i Jones měří přes 190 cm, váží kolem 100 kg a mají dostatečnou rychlost, aby byli na ledě platnými hráči.

Frederic je navíc typem hokejisty, který se nebojí tvrdé hry u mantinelu a umí skórovat z prostoru před brankou. Právě takoví hráči bývají v play-off k nezaplacení. Pokud se mu podaří v Edmontonu chytnout, může se stát cenným článkem týmu bojujícího o Stanley Cup.

Jones je na tom jinak. Bývalý první výběr draftu se zatím v NHL neprosadil a je otázkou, zda si v Edmontonu vybojuje místo, nebo skončí v AHL. Na druhou stranu jeho plat milion dolarů není přehnaný, takže pokud se neprosadí, Oilers ho mohou jednoduše odložit do Bakersfieldu.

