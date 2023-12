S předpokládaným zvýšením platového stropu v příští sezoně vyvstává stále více otázek ohledně největších jmen, kterým končí smlouvy, a jejich nadcházející budoucnosti. Je sice normální, že hráč a jeho agenti posouvají jednání až na konec sezony, ale čas běží a vždy existuje možnost, že se obě strany nakonec nedohodnou.

STEVEN STAMKOS

Kapitán Lightning prohlásil, že byl zklamaný, když nedošlo k prodloužení smlouvy před začátkem sezony. Jednání byla údajně odložena a GM Julien BriseBois řekl, že bude muset vše vyhodnotit po sezoně. To nejsou dvakrát povzbudivá slova, ale pochopitelná vzhledem k množství talentů, o které Lightning v posledních několika sezonách přišli kvůli platovému stropu.

Ale pro Stamkose, kterému bude v únoru 34 let, to může znít trochu bezcitně. Koneckonců je čtvrtým nejdéle sloužícím kapitánem v lize s více než tisícovkou získaných bodů, všechny v dresu Lightning. Možná už se neuchází o tituly krále střelců, ale i nadále si udržuje tempo bodu na zápas a nadále patří k nejlepším střelcům v přesilovkách v historii ligy. Není důvodem, proč Lightning v této sezoně nenaplnili svá vysoká očekávání.

Bude velmi zvláštní vidět Stamkose s něčím jiným než s bleskem na hrudi, ale je třeba připomenout, že už jednou koketoval s odchodem jinam.

WILLIAM NYLANDER

Další Nylanderova smlouva bude pořádná raketa. Sedmadvacetiletý hráč je stále v nejlepších letech své kariéry, sbírá kupu bodů a jeho příští výplatní částka může být klidně dvojnásobná oproti té současné. Se zhruba 29,4 miliony dolarů předpokládaného prostoru pod platovým stropem mají Leafs určitě dostatek prostoru, aby to vyšlo, ale dlouhodobá kritika struktury platů Leafs spočívá v tom, že přidělují příliš mnoho peněz příliš malému počtu hráčů.

Nedávno se objevila zpráva, že obě strany stále jednají a jsou na stejné vlně v mnoha směrech, což zní optimisticky. I u Švéda se ale hodí připomenout, jak probíhala jednání o předchozím kontraktu. Vzpomínáte správně, trucoval až do prosince. Peníze si nenechá utéct ani tentokrát.

SAM REINHART

Bývalá dvojka draftu, které bylo v listopadu 28 let, je na nejlepší cestě vstřelit potřetí za sebou alespoň 30 gólů a pokusit se o svou první stobodovou sezonu. Bude požadovat tučné zvýšení platu, mnozí hovoří o ataku na desetimilionový plat kapitána Aleksandera Barkova.

Ohledně Reinhartova vyjednávání zatím nejsou žádné zprávy, ale s úspěšností střelby 23,8 % možná cenovka klesne, až přijde nevyhnutelná regrese. Panthers budou mít podle odhadů v příští sezóně zhruba 24 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem, ale čeká je také spousta dalších rozhodnutí, včetně smlouvy pro Brandona Montoura, který měl skvělou minulou sezonu, a Gustava Forslinga, i ten bude požadovat výrazné navýšení.

JAKE GUENTZEL

V říjnu se objevily zprávy, že Guentzel a Pens nejsou blízko k podpisu dohody o prodloužení smlouvy. Od svého vstupu do ligy v sezoně 2016/17 nastřílel 211 gólů ve 485 zápasech, což je 19. nejlepší počin v lize.

Díky tomu, že si vytvořil chemii se Sidneym Crosbym, má Guentzel další páky na vyjednávání. Bude velmi těžké případně nahradit Guentzela, který je na nejlepší cestě nastřílet opět téměř 40 gólů.

Jasno ohledně Guentzelovy budoucnosti v Pens můžeme mít až blíže k uzávěrce přestupů, v závislosti na tom, jak se tým umístí v napjatém boji o play off Východní konference.

JONATHAN MARCHESSAULT

U Rytířů je možné všechno, protože nejsou sentimentálním typem týmu. Jen se zeptejte Marca-Andreho Fleuryho nebo Maxe Paciorettyho, případně některého z nadějných hráčů, které si vybrali v prvním kole a kteří mířili obratem jinam.

To neznamená, že by Rytíři byli chladní a bez emocí, ale nikdy neztratili přehled o širších souvislostech. Poté, co vyměnili Reillyho Smithe, třetinu své původní lajny Misfits, by Marchessault mohl být dalším, kdo odejde.

Rytíři budou mít podle odhadů necelých 11 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem a spoustu míst k doplnění. Marchessault je nejstarším útočníkem na jejich soupisce, čerstvě je mu 33 let, a Rytíři mají spoustu mladých útočníků, kteří se mohou v příští sezoně prosadit do sestavy.

