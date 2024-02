Turnaj bez Čechů? Dívat se nebudu, říká Pastrňák. Na olympiádu se po dvou zklamáních těší

All-Star Game nahradí příští rok mezinárodní turnaj Four Nations. Kdo nad tím zrovna nejásá, je třeba David Pastrňák. Ne že by hrál za repre nerad, naopak, český dres obléká s nadšením a hrdostí. Zádrhel je jinde. Češi si totiž Four Nations nezahrají, akce nabídne souboje USA, Kanady, Finska a Švédska. "Jsem z toho hodně zklamaný, že se na nás nedostalo. Ale chápu, že se to upeklo narychlo a nejspíš nebyl prostor na to přijít s turnajem s více účastníky," říká hvězda Bruins.

Pastrňák se o Four Nations i o olympiádě rozpovídal pro Boston.com.

Mluvil upřímně, otevřeně, bez diplomatických frází. Právě turnaji o čtyřech účastnících, který se bude hrát místo Utkání hvězd, neudělal nejlepší reklamu, když zmínil jednu ze slabin formátu a navíc prohlásil, že si nechá akci ujít i jako divák.

„Bude tam chybět Česko i další země, plno hráčů tak bude vynecháno. Abych byl upřímný, nebudu se na Four Nations dívat,“ pověděl havířovský rodák, co patří mezi nejvýraznější persony hokejového světa.

Pastrňák a nároďák?

To je silné pouto. A mohlo být ještě silnější, kdyby NHL a IIHF nepřipravily hokejisty z nejlepší ligy světa o poslední dvě olympiády. „O dvoje olympijské hry jsem už přišel, to je hodně frustrující,“ přiznává.

Takhle Pasta vystřílel světový bronz:

O to větší radost má z návratu plejerů z NHL pod pět kruhů. "Z toho jsem obrovsky nadšený a doufám, že si vybojuju pozvánku do Milána. Bude mi třicet, snad na to budu herně mít," řekl, nejspíš s lehkou nadsázkou. Měla by totiž být naprostá samozřejmost.

To Pastrňák kraluje českým hokejistům, to on sbírá jednu Zlatou hokejku za druhou, to on má z krajánků nejlepší smlouvu. Výkonnostně je od ostatních odskočený, platí za jedinou ligovou superstar „made in Czech Republic¨“.

Měl by být pro repre (nejen) v Miláně klíčovým mužem.

„Jsem opravdu šťastný, že se povedlo uzavřít dohodu a že olympiáda opět bude týkat hráčů z NHL. Ta zpráva mě fakt potěšila,“ dodal „Pasta“, který naposledy reprezentoval v roce 2022 na MS, kde řádil s Davidem Krejčím a 10 body pomohl k bronzu.

