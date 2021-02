Tučňáci si poradili s Washingtonem, Vegas stačila k výhře jediná trefa

Nedělní program nejslavnější hokejové ligy světa čítal pouze dvě utkání, která však slibovala velmi zajímavou podívanou.

PITTSBURGH PENGUINS vs. WASHINGTON CAPITALS

Neděle 14. února 2021, 21:00 SEČ • PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA

6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Bryan Rust režíroval výhru Tučňáků proti Washingtonu

Bryan Rust se podílel na pittsburském úspěchu dvěma brankami a jednou asistencí. Caps nastoupili k prvnímu utkání od 7. února, aby schytali čtvrtou porážku v řadě za sebou. Hostům nepomohli ani příspěvky českých hokejistů.

Branky a nahrávky

11. Rust (Matheson, Crosby), 12. Tanev (Ceci, Ruhwedel), 27. Rust PPG (Letang, Guentzel), 31. Guentzel (Rust, Ceci), 59. Aston-Reese ENG (Letang, Jarry), 60. Crosby ENG (Guentzel, Matheson) – 6. Kuzněcov PPG (Schultz, Eller), 24. Vrána, 38. Bäckström (Ovečkin, Carlson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.3%, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (WSH) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88.9%, odchytal 59:19

Česká & slovenská stopa

Vítek Vaněček (WSH) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88.9%, odchytal 59:19

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:16

Jakub Vrána (WSH) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Richard Pánik (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:56

Tři hvězdy utkání

1. Bryan Rust (PIT), 2. Jake Guentzel (PIT), 3. Cody Ceci (PIT)

Pittsburgh Penguins vs. Washington Capitals – KARTA ZÁPASU

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. COLORADO AVALANCHE

Pondělí 15. února 2021, 01:00 SEČ • T-Mobile Arena, Las Vegas, NV

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Vegas stačila k výhře nad Coloradem jediná trefa

Marc-André Fleury pochytal všech 30 střeleckých pokusů soupeře. Jedinou trefu celého klání měl na svědomí Max Pacioretty. Zlatí rytíři uspěli ve čtvrtém z minulých pěti duelů. Avs se vrátili zpět do akce po pěti odložených utkáních.

Branky a nahrávky

22. Pacioretty (Whitecloud)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (VGK) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 59:58

Philipp Grubauer (COL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.8%, odchytal 58:27

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Marc-André Fleury (VGK), 2. Max Pacioretty (VGK), 3. Zach Whitecloud (VGK)

Vegas Golden Knights vs. Colorado Avalanche – KARTA ZÁPASU

NEW YORK RANGERS vs. PHILADELPHIA FLYERS

Pondělí 15. února 2021 • Madison Square Garden, New York, NY

odloženo

Liga ve středu odložila utkání mezi Rangers a Flyers vzhledem ke covidovému protokolu (angl. NHL COVID-19 protocol).

Více k tématu:

Absence na poslední chvíli aneb jak funguje covidová listina | NHL.cz

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+