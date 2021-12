Tučňáci a Predátoři jsou na vítězné vlně. Prodlouží své série výher?

V noci z pátku na sobotu ožije hned šest zámořský arén. Hodinu po půlnoci se bude hrát v New Yorku a také Pittsburghu, který si bude moci připsat šesté vítězství v řadě. Ještě o jedno vítězství více má na svém kontě Nashville, a tak svěřenci Johna Hynese budou útočit dokonce na sedmý úspěch v řadě.

Střet Jezdců a Zlatých rytířů bude k vidění poprvé od prosince 2019, kdy první zmíněný tým zvítězil jednoznačným poměrem 5-0. Nyní však půjdou do zápasu v lepším rozpoložení hokejisté Vegas, kterým se po návratu opor do sestavy daří. Z posledních sedmi zápasů získali dvanáct bodů. Gerardu Gallantovi by měl navíc stále scházet Igor Šesťorkin, který už sice po zranění v dolní části těla trénuje, avšak na zápasovou zátěž to zatím nevypadá. Poslední utkání nedohrál taktéž Artěmij Panarin, a tak je otázkou, zda ruského útočníka dnes uvidíme v akci.

Pittsbughu se v poslední době daří i bez svých zraněných opor. Na marodce jsou totiž obě Crosbyho křídla (Bryan Rust, Jake Guentzel) a stále také Jevgenij Malkin. V cestě za šestou výhrou v řadě bude svěřencům Mikea Sullivana stát Buffalo, které v posledních dvou venkovních zápasech bodovalo naplno.

Značně okleštěná sestava Blues bude čelit další výzvě v podobě zápasu proti Dallasu. Craigu Berubemu budou také dnes scházet opory. Hrát nebudou například Brayden Schenn, Robert Thomas, David Perron, Scott Perunovich nebo James Neal, chybí také oba brankáři. Stars mají na krátkodobé marodce Alexandra Radulova, Mira Heiskanena, Joela Kivirantu a Roopa Hintze, a tak je otázkou, v jaké sestavě vyjedou na led. Favorita utkání lze hledat jen těžko.

Jak Winnipeg, tak také Washington jsou týmy, kterým se v poslední době prohry střídají s výhrami. Bude zajímavé sledovat navrátilce do sestavy Capitals. Nicklas Bäckström se po zranění zapojil do prvního zápasu na ledě Blackhawks, kde si připsal jednu asistenci. Naváže po absenci čtyřiatřicetiletý švédský centr na formu z posledních let?

Chicago má od 18. listopadu naprosto strojovou formu. V rámci třinácti zápasů se porážky vždy střídaly s výhrami. V posledním zápase družina okolo Jonathana Toewse, jenž se v poslední době prosadil vůbec poprvé od svého návratu na led, zdolala právě Washington, takže pokud má nastolený trend pokračovat, tak by si Predátoři měli připsat již zmíněné sedmé vítězství v řadě. Opravdu tomu tak bude?

Jako poslední v rámci dnešní noci dojde ke střetu Anaheimu s Arizonou. Před sezónou by se mohlo zdát, že se bude jednat takřka o sousedy v tabulce, ale opak je pravdou. Mladíci táhnou domácí tým neskutečným způsobem, a tak se Ducks nacházejí velmi překvapivě na druhé pozici v Západní konferenci. Vydrží jim výborná dobrá forma i nadále?

01:00 New York Rangers – Vegas Golden Knights

01:00 Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

02:00 St. Louis Blues – Dallas Stars

02:00 Winnipeg Jets – Washington Capitals

02:30 Chicago Blackhawks – Nashville Predators

04:00 Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

