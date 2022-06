Tucet výher půl na půl. Francouz a Kuemper píšou jedinečný příběh play off

Je to jeden z největších otazníků nadcházejícího finále. Osvědčená jednička je zdravotně v pořádku a hlásí stoprocentní připravenost. Jenomže dvojka ho mezitím excelentně zaskočila proti Nashvillu i Edmontonu, je v tempu a průběžně má mírně lepší čísla. Trenér Jared Bednar disponuje výjimečně vyrovnaným brankářským tandemem. Oba mají na kontě po šesti výhrách.

Nažhavený, ale rezervovaný

Hasič Brent Belecki zná Darcyho Kuempera více než dobře. U Red Deer Rebels v juniorských časech Western Hockey League dělal trenéra brankářů a dva roky pracoval i s nynější jedničkou Colorada. Rád si na tu dobu zavzpomínal pro denverský tisk.

„Lidé, kteří ho dobře neznají, jej vnímají jako klidného až rezervovaného. Ale je to přesně naopak. Nepotřebujete ječet a křičet, abyste byli slyšet. Promlouvat máte výkony na ledě,“ říká Belecki.

Svého bývalého svěřence bedlivě sleduje několik týdnů probíhajícího play off. Všechny jeho radosti i strasti. „Je to bojovník. Kdyby mohl chytat, je v bráně,“ řekl ke zranění. „Když ale nyní prohlašuje, že je v pořádku, můžete se na to spolehnout. Zvládne to. Bude nažhavený.“

Před deseti lety spolupracovali desetkrát v měsíci dvě hodiny denně. Řešili především pohyb, postavení, psychiku. „Nebyl prototypem brankářského podivína. Spíš zdrženlivý, soustředěný hráč. Žádné legrácky. V očích měl ale vždycky zápal a chuť se předvést. Zachytat umí,“ vzpomíná Belecki na muže, který loni dotáhl nezvykle slabou Kanadu k titulu mistrů světa.

Frankie, Frankie

Stejně starý dvaatřicetiletý Pavel Francouz si získal fanoušky během série s Edmontonem, kde dokázal ve druhém zápase vynulovat McDavida a spol. Soustředěný, rychlý, spolehlivý. Už několik let bojující o post jedničky. „Colorado by bez něj nebylo tak daleko,“ připomíná list Denver Post, proč letos Avalanche hrají o Stanley Cup.

„Když jsem zjistil, že je to vážné, nechtěl jsem do toho Frankieho hodit úplně nečekaně. Řekl jsem trenéru Mattymu Sokolovskimu, aby ho připravil,“ zavzpomínal Kuemper na vzájemné střídání v úvodním duelu s Edmontonem.

Také Francouz má svojí historii. Rodiče za něj v dorostu kvůli v Čechách stále platnému systému odstupného museli obětovat milión a dvě stě tisíc korun. „Před osmnácti lety jsme si tě udělali a teď si tě ještě musíme koupit,“ citoval jejich slova před lety pro česká média. „Tehdy mi do smíchu moc nebylo. Byl to veliký závazek,“ vzpomínal na nepříjemné období.

Na rozdíl od mnoha jiných rodičů měli Francouzovi to výjimečné štěstí, že jim syn investici později splatil. Nyní může přidat životní úspěch, o který Colorado za pár dnů zabojuje a Francouz se na dosažených výsledcích už nesmazatelně podílel. „Frankie odvedl skvělou práci. Bylo ohromné ho s klukama ve zbytku série sledovat,“ vyzdvihl Darcy Kuemper.

Zatímco Kanaďan ze Saskatoonu prošel draftem, byť až v šestém kole, Francouz nikdy draftován nebyl. NHL zkusil v osmadvaceti letech po několika sezónách v Extralize a KHL. Když si vybavíme příběhy Romana Červenky, Jakuba Jeřábka, Jana Kováře a dalších, uvědomíme si, že samotná smlouva není vůbec žádnou garancí kariéry v NHL. Francouz to ale zvládnul.

Brankářský příběh Avs je hodně nevšední i na poměry prastaré NHL. Francouz vychytal šest výher v šesti startech, Kuemper šest v deseti. Pouze čtyři týmy v historii NHL odehrály play off, kde dva jejich gólmani zaznamenali aspoň po pěti vítězstvích. Pokud Colorado uspěje, bude i kvůli brankářům jeho letošní boj o pohár historickou storkou.

