Trucující Kämpf pod tlakem. Toronto chce zpátky aspoň část 28 miliónového bonusu

11. listopadu 18:30Jiří Lacina
Zamotaná situace kolem Davida Kämpfa možná spěje ke svému konci, následky ale mohou být komplikované. Poté, co Toronto suspendovalo českého útočníka a přestalo ho platit, neboť odmítl hrát za farmu v AHL, je reálné ukončení kontraktu. Celá věc má ovšem zádrhel.
„Dal jasně najevo, že už nechce hrát v AHL,“ řekl elitní novinář Elliotte Friedman během sobotního Headlines na Hockey Night in Canada. „Slyšel jsem, že jedním z problémů je, že dostal podpisový bonus. Konverzace je o tom, zda bude tato smlouva ukončena a on bude muset vrátit část bonusu.“
According to league sources, David Kampf is suspended without pay by #LeafsForever for leaving their AHL team, & therefore the Leafs are not currently incurring the $1.25M buried Cap Charge for him while in the minors.— PuckPedia (@PuckPedia) November 6, 2025
The expectation is this is resolved soon (he reports back,…
Toronto padá do jámy, kterou si samo vykopalo. Už za Kylea Dubase se rozjela na plné pecky praxe vyplácení velké části ročního platu tzv. bonusem na začátku sezóny. V pravidelném čtrnáctidenním termínu, v němž dřív chodily hráčům běžně peníze, pak je vyplácen jen zbytek mzdy. Hlavně u velkých hvězd jde často o drobné.
Davidu Kämpfovi zbývá ze čtyřleté smlouvy na 9,6 miliónu dolarů tento a příští rok. Podepsal ho takto Brad Treliving v roce 2023. Také u Čecha je smlouva koncipována nerovnoměrným, štědrým způsobem. Každý rok dostává 1,325 mil. bonusem, zbylých 1,075 mil. v běžných splátkách.
A letos už pochopitelně 1,375 mil. dolarů dostal. Při současném kurzu jde zhruba o 28 miliónů korun, samozřejmě hrubého. Po zdanění méně.
Craig Berube je stará škola. David Kämpf mu zřejmě do systému nezapadal. Klub ho nabídl konkurenci zdarma prostřednictvím waiveru, nikdo ale neměl zájem. Kämpf se tak po osmi letech mezi elitou dočkal nepříjemného odvelení na farmu. Plat mu tam šel plný.
Dojde-li k předčasnému ukončení kontraktu, „z právnického hlediska to bude velice zajímavá situace“, abychom citovali slova klasika.
Pochopit lze totiž obě strany. Jednak klub za snahu dostat zpět peníze, jestliže zdravý hráč neplní smlouvu. Jednak hokejistu, jehož peníze byly už vyplaceny a zúčtovány. Kolektivní smlouva stojí spíš na straně českého hráče, ale individuální dohoda je vždycky možná. Klub nemá automatické právo požadovat vrácení bonusu, pokud to není výslovně uvedeno ve smlouvě.
„Cítím, že liga a hráčská asociace jsou zapojeny do této části konverzace a můžete hádat, na čí straně kdo z nich je,“ pokračoval v úvahách Friedman. „Doufejme, že to bude vyřešeno do pondělí. Myšlenka 'měl by vrátit část podpisového bonusu', je každopádně věcí, která to prodlužuje.“
