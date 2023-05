Trpký konec. A budoucnost? Nevíme, shodují se Kane s Tarasenkem

Měli být velkými posilami před play off. Dva skvělí útočníci s hokejovým umem i velkými zkušenostmi. Nicméně sezona končí pro Patricka Kanea i Vladimira Tarasenka zklamáním. Stanley Cup do New Yorku přivést nepomohli. Otázkou je, co dál.

Kane i Tarasenko totiž v létě budou bez smluv. Oba tak dost možná čeká poprvé v kariéře trh s volnými hráči. Každý z útočníků však do tohoto procesu vstoupí s jiným myšlenkovým pochodem.

Kane uvedl, že doufá, že se během příštího týdne nebo dvou dozví, zda bude muset podstoupit operaci, aby si vyléčil zranění v dolní části těla, s nímž se potýká již několik posledních sezón a které ho v prvním kole proti Devils omezovalo.

Tarasenko pro změnu řekl, že se zaměří na to nejlepší s ohledem na svou rodinu. Rovněž dodal, že by rád podepsal smlouvu s týmem, který má šanci vyhrát Stanley Cup.

„Příští rok mi bude 35 let, ale staře se necítím,“ řekl Kane. „Pořád se cítím jako mladý a cítím, že vášeň pořád mám. Vím, že mohu být špičkovým hráčem, pokud se budu soustředit výhradně na hokej, a ne na to, jestli jsem zdravotně v pořádku.“

Zatímco je jasné, že Kane na operaci zamíří, méně zřetelné je to, jak moc ho to omezí. Respektive jestli bude stoprocentně připraven na začátek další sezony.

„Zatím o tom operaci není rozhodnuto, ale budeme muset najít způsob, jak mě vrátit co nejblíže ke 100 procentům,“ naznačil Kane, že se operace zdá být nevyhnutelná. „Kdybych se cítil trochu lépe, mohl jsem nám pomoci postoupit. Je to zklamání.“

Tarasenko si v sérii proti New Jersey připsal čtyři body poté, co v dresu Rangers, kteří ho získali už na začátku února, zaznamenal v 31 zápasech základní části 21 bodů.

Jednatřicetiletý hokejista se o svém působení v Rangers vyjádřil pozitivně a prohlásil, že by zvážil opětovné podepsání smlouvy, nicméně zatím na to není úplně ten pravý čas.

„Ještě nikdy jsem nebyl volným hráčem, takže jsem zvědavý, jaké to bude,“ řekl. „Nemám teď moc čas o tom přemýšlet, potřebuji jen pár dní na uklidnění a na to, abych si ujasnil, co udělám.“

