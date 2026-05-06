Trpělivost v New Jersey přetekla. Devils by rádi prodali Markströma

14. června 10:00David Zlomek
Vedení New Jersey Devils se podle čerstvých informací ze zámoří nachází v rané fázi testování trhu a začíná zjišťovat, zda by byl v lize zájem o jednoho z jejich gólmanů. Organizace aktivně sonduje situaci kolem zkušeného Jacoba Markströma, což jako první v sobotu večer oznámil insider Kevin Weekes a následně to potvrdily i zdroje portálu Sportsnet.
Markström má za sebou velmi rozporuplný rok, který zůstal hluboko za očekáváním a znamenal pro něj nejnižší úspěšnost zákroků v kariéře v jakékoliv sezoně, v níž odchytal alespoň čtyřicet zápasů. V uplynulém ročníku naskočil do 44 utkání s bilancí 23 výher, 19 porážek v základním čase a jedné prohry v prodloužení, přičemž inkasoval v průměru 3,07 gólu na zápas a jeho úspěšnost zákroků se propadla na pouhých 88,3 %.
Pokročilé statistiky jeho útlum vykreslují ještě drsněji, neboť s hodnotou bezmála dvanácti inkasovaných gólů nad rámec očekávání obsadil až 88. místo z 98 maskovaných mužů v NHL. Švédský veterán v dresu Devils zapsal jen jedno čisté konto a jeho nevyrovnané výkony plně obnažila například potupná porážka 0:9 s New York Islanders, během které ho trenéři nechali v brance po celou dobu utrpení.
Tato čísla znamenají drastický sešup oproti jeho první sezóně v New Jersey, kam dorazil v červnu 2024 po výměně z Calgary Flames a kde v devětatřiceti duelech zářil s průměrem 2,50 a úspěšností 90,0 %. Celá situace je o to pikantnější, že Markström teprve od prvního července vstoupí do prvního roku zbrusu nové dvouleté smlouvy na dvanáct milionů dolarů. Tento kontrakt s roční zátěží šest milionů dolarů pro platový strop přitom s hráčem vyjednal a podepsal ještě předchozí generální manažer Tom Fitzgerald s cílem zajistit týmu brankářskou stabilitu.
Místo toho nyní drahá doložka vytváří pro klub spíše finanční zátěž. Přestože Markström v minulé smlouvě disponoval absolutní klauzulí o nevyměnitelnosti, v novém kontraktu se jeho kontrola nad osudem mírně snížila. V nadcházejícím ročníku může předložit seznam dvaceti týmů, kam nechce být vyměněn, a v závěrečném roce se tento seznam zúží na pouhých pět klubů, což dává managementu Devils při jednáních relativně solidní flexibilitu.
V zámoří se v této souvislosti ihned začalo spekulovat o několika destinacích, kde by mohl švédský veterán pomýšlet na restart. Trvalý zájem o posílení brankoviště vykazuje Carolina Hurricanes, zkušeného parťáka by pro útok na titul mohlo zvážit Colorado Avalanche a vyloučen není ani zájem Pittsburghu, kde Kyle Dubas hledá zkušenou tvář pro maximum z posledních let Sidneyho Crosbyho. Zapomínat se nesmí ani na Edmonton Oilers.