Trouba pryč, chaos zůstává. Rangers padají do propasti, fanoušci je vybučeli

New York Rangers zažívají jedno z nejhorších období v nedávné historii. Po domácí prohře s Chicagem Blackhawks, kteří do Madison Square Garden dorazili jako nejhorší tým NHL, zněly tribunami hlasité projevy nevole. Výsledek 2:1 ve prospěch hostí odhalil vážné problémy v týmu, který ještě nedávno aspiroval na Stanley Cup.

„Výkon byl po celé utkání špatný. Mohla to být únava, mentální problém, cokoliv, ale je to neomluvitelné. Musíme být lepší,“ řekl po zápase kouč Peter Laviolette.

Zklamání bylo patrné nejen na střídačce, ale i mezi hráči. Artěmij Panarin, jedna z hvězd týmu, popsal situaci takto: „Není to lehké, ale snažíme se držet spolu. Jsme v tom všichni společně, musíme se z toho vyhrabat jako tým. Jiná možnost není. Tvrdě pracovat, být mentálně připraveni a brát to jako příležitost ke zlepšení.“

Problémy Rangers se táhnou delší dobu. Výsledkem je bilance 2-8 z posledních deseti zápasů, což na Manhattanu dlouho nepamatují. Do toho přispívají interní otřesy, jako nedávný odchod kapitána Jacoba Trouby do Anaheimu nebo spekulace o údajné snaze získat Bradyho Tkachuka z Ottawy, vůči které se ohradilo i vedení Sens.

„Tohle je zodpovědnost celého týmu. Pokud nebudeme hrát lépe, nikam to nepovede,“ dodal Laviolette.

Mezi hráči je patrná frustrace. Mika Zibanejad, kdysi opora obrany i útoku, se v pondělním zápase s Chicagem prezentoval dvěma ztrátami puku a negativním hodnocením minus jedna. Kreider, další zkušený hráč, otevřeně přiznal, že se tým musí vrátit k základům. „Musíme tvrdě pracovat a hrát správným způsobem celých 60 minut. Bez toho se z toho nedostaneme.“

Během třetí třetiny zněly arénou hlasité projevy nespokojenosti. Rangers totiž za celé dějství vyslali na branku pouhé tři střely. Laviolette přiznal, že kritika od fanoušků je oprávněná: „Frustrace je pochopitelná. Pokud nehrajeme na vyšší úrovni, nemůžeme se divit, že jsou fanoušci nespokojení.“

Co dál?

New York Rangers nyní sedí na hranici postupu do play-off, přičemž za nimi číhá hned několik týmů s minimální bodovou ztrátou. Generální manažer Chris Drury má možnost tým posílit díky prostoru pod platovým stropem, ale otázkou je, zda investovat do mužstva, které se zatím zmítá v problémech.

„V tuto chvíli musí odpovědi přijít od hráčů v kabině. Nikdo jiný to za nás nevyřeší,“ uzavřel Laviolette.

Share on Google+