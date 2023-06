Trotz střádá plány. Chceme hrát zábavnější hokej, hlásí

Trenérská ikona NHL? Tohle bylo. Barry Trotz se teď soustředí na to, co bude. Nově je totiž generálním manažerem Nashvillu, jednoho z jeho osudových klubů. Kromě úspěchu chce ale ještě jeden bonus. Atraktivní hru.

Ve 24leté historii týmu Nashville Predators žádný hráč nikdy nezapsal stobodovou sezonu, Preds také nikdy neměli padesáti gólového střelce. Pouze dvakrát se stalo, že by hráč vstřelil více než 40 gólů. Týmový rekord v počtu bodů za sezónu (96) drží obránce Roman Josi z ročníku 2021/22.

„Tento tým byl ve své historii známý brankáři a obranou,“ ví dobře generální manažer Predators. „Vzpomeňte si na takové osobnosti, jako je Pekke Rinne v brance, Shea Weber, Josi v obraně. Ale teď se snažíme získat rozdílové hráče dopředu. Vždyť jsme Nashville. Jsme v zábavním průmyslu, ne? Hrajeme ve městě, které je tím známé.“

Ideální příležitostí bude nadcházející draft. A to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, že se koná právě v domovské hale Predators. A tím druhým, že Preds budou mít třináct výběrů, z toho dva v prvním kole, dva ve druhém a tři ve třetím.

„S takovým počtem výběrů by to mělo být pro fanoušky zábavné, to je jisté,“ řekl Trotz.

Na jaké typy hráčů se těšit? Trotz nemlží, mluví napřímo. „Chci, aby se naši skauti snažili o něco velkého, i když to třeba nevyjde. Chci, aby riskovali a prosadili si hráče, kteří mají potenciál zvednout fanoušky ze sedadel. Jistě, v prvním kole můžete najít hráče třetí lajny. To ale není to, co hledáme,“ dodal.

Z Trotzových slov jde vyčíst, že cíl je jinde než Stanley Cup. Někdejší trenér Predators či Capitals chce z organizace udělat zábavný tým, na který se bude radost dívat. A až s postupem času dojít k úspěchu.

„Jsme sladěni tak, abychom poměrně rychle udělali kroky vpřed, ale zároveň je třeba dbát na lidský faktor. Vždyť vybíráme osmnáctileté kluky. Na to musíme pamatovat,“ upozorňuje. „Opravdu si myslím, že hráči se pořádně rozjíždějí až ve věku 22 až 24 let. Až když se rozjedou, budu se snažit sestavit tým, kde budou všichni ve svých nejlepších letech.“

