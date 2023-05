Trojky do práce! Vegas i Torontu musí pomoct náhradníci

Toronto stojí nad propastí a k tomu, aby v ní neskončilo při nejbližší příležitosti, bude muset dopomoct brankařská trojka Joseph Woll. V Las Vegas je situace lepší, postup vypadá mnohem reálněji, nicméně trable s gólmany řeší ve městě hazardu jakbysmet.

Čtyřiadvacetiletý brankář budoucnosti Toronta byl hozen do vody už teď. Bez varování. Woll nastoupil do druhého zápasu poté, co se Samsonov zranil pouhých 37 sekund po začátku druhé třetiny. Byl to Wollův druhý zápas v play off. V tom prvním víceméně úspěšně zastavil střelce Tampy Bay.

Teď to ale bude vše na něm, jelikož trenér Sheldon Keefe řekl, že neuvažuje o startu Matta Murrayho, který hrál naposledy 2. dubna.

„Joe půjde do brány,“ prozradil po úterním tréninku Keefe. „Jak jsem řekl, hodně mu věřím.“

„Je to úžasné,“ je z velké příležitosti nadšený Woll. „Doufám, že tým má ve mě stejnou důvěru jako já v něj. Jedna věc, kterou jsem se naučil, je, že je úžasné mít vnější podporu, ale to, co je opravdu důležité, jsou vnitřní věci v sobě. Sám sobě věřím nejvíc na světě. Pro tyhle zápasy hraju hokej.“

Zraněnou jedničku řeší i v Las Vegas. Golden Knights se totiž musí obejít bez Laurenta Brossoita, jenž utrpěl zranění v dolní části těla hned v první třetině pondělního utkání, které Golden Knights nakonec vyhráli 5:1.

Do hry půjde Adin Hill. Právě ten totiž nastoupil do zápasu za stavu 1:1 a zastavil všech 24 střel, kterým čelil, a pomohl tak Vegas dostat se do vedení 2:1 v sérii.

„Ohledně Brossoita teď nic nemám,“ pokrčil rameny trenér Vegas Bruce Cassidy. „Dělají mu všechna vyšetření, určitě je v tom i magnetická rezonance, ale nemůžu vám říct nic jiného než to, že máme nepovinný trénink a že dnes nebude na ledě.“

Brossoit se v play off stal jasnou jedničkou Vegas. Možná to sám ani nečekal, jelikož svůj debut v základní části si odbyl teprve 21. února, v létě totiž podstoupil operaci kyčle.

„Letos jsme využili už pět brankářů a všichni nám zachytali skvěle,“ pochválil své kolegy obránce Brayden McNabb. „V tomto ohledu se pro nás nic nemění, věříme každému, kdo nastoupí. Hill byl úžasný, máme v něj velkou důvěru. Hned jak nastoupil, vypadal dobře, ani to s ním nepohnulo.“

Pokud Brossoit nebude moci v sérii pokračovat, Golden Knights podle Cassidyho využijí na pozici dvojky Jonathana Quicka, jako třetí brankář bude připraven Jiří Patera.

