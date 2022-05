Trojka v akci! Penguins spoléhají na borce z tribuny

Příjemná situace to rozhodně není. V základní části by se nad tím mávlo rukou, nicméně v tuhých bojích play-off rozhoduje každá maličkost. Trenérům Penguins pořádně přidělávají vrásky na čele trable s gólmany. První dva jsou zranění, do hry půjde trojka se zkušenostmi třeba z Tampy Bay.

Třicetiletý cestovatel NHL Louis Domingue už za sebou hrdinskou noc má. Když totiž v prvním zápase série s Rangers v druhém prodloužení střídal Caseyho DeSmithe, mohla se spousta fanoušků Penguins bát, že Domingueův skok do rozjetého zápasu nedopadne dobře.

Opak byl pravdou, zkušený gólman pochytal hned sedmnáct střel a díky gólu spoluhráče Malkina se mohl radovat ze zisku prvního bodu v sérii.

Navíc to vypadá, že by se mohl pokusit i o druhý. DeSmith se totiž nezúčastnil dobrovolného tréninku a tým mlží, jestli bude schopen dnes v noci nastoupit.

Pokud DeSmith opravdu nebude k dispozici, do zápasu nastoupí Domingue a na lavičce bude připraven Alex D'Orio, jehož si Tučňáci povolali z farmy. Ten s NHL nemá zatím žádnou zkušenost.

Co se jedničky týmu týče, tak Tristan Jarry se stále zotavuje ze zranění dolní části těla, nechytá už od půlky dubna. Dle slov trenéra Sullivana pokračuje v rehabilitaci mimo led. Jeho start v nejbližších zápasech tak vypadá velice nepravděpodobně.

„Šířka kádru je jednou z nejdůležitějších věcí. My to teď pociťujeme na vlastní kůži,“ komentoval situaci Sullivan. „Nemusí se to zdát, ale pozice třetího gólmana je nesmírně důležitá. Pokud do té pozice dokážete dosadit schopného gólmana se zkušenostmi z NHL, máte štěstí. My ho máme právě v Louisovi.“

Domingue opravdu není žádný nováček. V NHL chytá osmou sezonu, vystřídal hned šest klubů. Kromě Penguins působil také v Tampě Bay, Calgary, Vancouveru, New Jersey a Arizoně.

Stane se překvapivým hrdinou Pittsburghu? NHL už napsala nejeden takový příběh…

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+