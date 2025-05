Trofej? Loni se jí báli dotknout. Teď si ji McDavid vzal do náruče

V šatně Edmontonu po pátém utkání série s Dallasem se žádné divoké oslavy nekonaly. Nebylo třeba – hráči vypadali, jako by přesně věděli, co přijde dál. Všechno působilo klidně, soustředěně, bez emocí navíc. Po vítězství 6:3 se Oilers po roce znovu probojovali do finále Stanley Cupu a podle všeho jsou na něj mnohem lépe připravení než minule.

„Myslím, že jsme na tom líp právě kvůli tomu, čím jsme si prošli loni. Tlačilo nás to celou sezonu,“ řekl Connor McDavid, který tentokrát neváhal sáhnout si na Clarence S. Campbell Bowl – trofej, kterou většina hráčů ignoruje ve víře, že si mají šetřit dotek pro Stanley Cup. „Minule jsme se jí nedotkli a nevyhráli jsme. Tak třeba letos…,“ dodal s náznakem úsměvu.

Zatímco loni byl Edmonton zranitelnější a jeho cesta do finále prošla přes několik krizí, letos tým působí jako dokonale naladěný stroj. Od momentu, kdy otočili sérii s Los Angeles ze stavu 0:2, vyhráli 12 z 14 zápasů. A většinu z nich kontrolovali s přehledem.

„Teď je to jiné než minulý rok. Všechno působí normálně. Nejsou tam žádné velké emoce, žádné výkyvy. To nám pomáhá,“ popsal McDavid.

Proti Dallasu rozhodli nejen tradiční tahouni, ale i hráči z šíře sestavy. První tři góly v pátém zápase zařídili Corey Perry, Mattias Janmark a Jeff Skinner. „Máme správné hráče na správných místech. Postupně jsme si sedli. Začínáme se dostávat do tempa,“ poznamenal Leon Draisaitl. A právě to zní z pohledu soupeřů děsivě.

Klíčovým momentem zápasu byla akce McDavida, když využil chyby Dallasu při střídání, rozjel se a zavěsil. „To byl možná nejhezčí gól, jaký jsem od něj viděl. Takhle v takovém momentu… to může udělat jen on,“ smekl Draisaitl.

Trenér Dallasu Pete DeBoer se netajil respektem: „Tohle byl příběh celé série. Snažíme se vrátit do zápasu, puk vyletí do neutrální zóny, on vletí z lavičky… To neskončí jinak. Je konec.“

Podle DeBoera je tým Edmontonu ještě silnější než loni. „Mají větší šířku kádru, lépe brání, je těžší proti nim hrát. Je to úplně jiný tým,“ uznal. „Podle mě se do finále dostaly dvě nejlepší mužstva.“

Zkušený Corey Perry, který má na kontě sedm gólů v play-off, doplnil: „Na střídačce je klid, i když to na ledě vře. Všichni víme, co máme dělat. Od loňska jsme hodně přemýšleli, co jsme mohli udělat jinak. A teď jsme tady.“

A teď? Znovu Florida. Znovu finále. Ale tentokrát s jinou energií.

