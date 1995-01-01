Trocheck v centru spekulací. Minnesota a Detroit bojují o čerstvého olympijského vítěze

27. února 12:00David Zlomek
Zlatá olympijská jízda amerického výběru udělala z útočníka Vincenta Trochecka jeden z nejžádanějších artiklů na hokejovém trhu. Hvězda New York Rangers, která pomohla ukončit dlouhé čekání USA na hokejové zlato, se ocitla v hledáčku několika ambiciózních klubů v čele s Minnesotou Wild. Zatímco Rangers se po neúspěšném rozvoji svých mladých talentů chystají na další restart, Trocheck by mohl být klíčovým dílkem skládačky pro týmy pomýšlející na jízdu v play-off.
Před uzávěrkou přestupů 6. března se kolem Trochecka strhla v NHL pořádná mela. Dvaatřicetiletý centr, který vybojoval zlato v historické bitvě proti Kanadě, je podle zdrojů z ligy připraven změnit dres, pokud se rozhodne využít svou klauzuli o zákazu výměny. „Teď je jeho jméno skloňováno úplně všude,“ potvrdil zdroj z NHL pro web RG.org bezprostředně po nedělním finále. „Pokud bude Vincent chtít, bude do uzávěrky v jiném týmu.“
Hlavním favoritem na zisk amerického hrdiny je Minnesota Wild. Spojení dává smysl i díky generálnímu manažerovi Billu Guerinovi, který Trochecka vybral do olympijského týmu USA. Podle důvěryhodných zdrojů by se balíček za Trochecka mohl točit kolem talentovaného útočníka Charlieho Stramela, kterého si Wild vybrali v prvním kole draftu 2023, a k tomu přihodit volbu v prvním nebo druhém kole draftu 2027. Stramelovi se v letošní sezoně za Michigan State náramně daří, když si v 30 zápasech připsal 19 gólů a 21 asistencí.
Do hry se ale vkládá také Detroit Red Wings, který by mohl být pro Rangers ideálním partnerem. Jezdci totiž nutně potřebují omladit a získat skutečně špičkové talenty, protože jejich dosavadní mladé pušky jako Alexis Lafrenière nebo Braden Schneider se zatím nevyvíjejí podle představ. Detroit může nabídnout přesně to, co New York hledá: kvalitní prospekty do obrany i do brankoviště. Spekuluje se, že by Rangers mohli cílit na jména jako Axel Sandin-Pellikka, Sebastian Cossa nebo Trey Augustine.
Zejména brankářská otázka je pro Rangers pálivá. Legendární Jonathan Quick pravděpodobně po sezoně skončí a klub hledá levnou a kvalitní dvojku k Igorovi Šesťorkinovi. Třiadvacetiletý Cossa v AHL doslova čaruje s průměrem 1,95 gólu na zápas, zatímco jednadvacetiletý Augustine v dresu Michigan State deptá soupeře úspěšností zákroků přes 93 procent. Pokud by Detroit Trochecka získal, mohl by ho v sestavě zařadit za Dylana Larkina a J.T. Comphera, čímž by vytvořil pořádně nabitou sestavu centrů.
Trocheck má ve své smlouvě s ročním platem 5,3 milionu dolarů doložku o zákazu výměny do dvanácti týmů, ale podle zdrojů jsou obě strany ochotné spolupracovat, pokud transakce bude dávat smysl.
