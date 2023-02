Třináctá komnata Bobbyho Hulla: Domácí násilí a studený vztah se synem

Dlouho jsme v redakci řešili, jak to téma pojmout. Ignorovat ho ale nejde. V souvislosti s úmrtím legendy se obvykle zmiňují ty lepší vzpomínky, Bobby Hull byl bohužel natolik složitá a kontroverzní osobnost, že i zámořský tisk nepřehlíží jeho odvrácené stránky. „Uchopit Bobbyho Hulla je jedna z nejtěžších výzev v NHL,“ píše server geniuscelebs.com.

Pro začátek se pokusme objasnit komplikovaný vztah se synem Brettem.

Oba patří k nezpochybnitelným legendám zimního sportu. Hull starší nastřílel 610 branek v NHL, dalších 303 přidal ve WHA, mladší 741 v NHL. Oba zdobila fantastická střela. Jsou jedinou dvojicí otec – syn, která dala přes 50 branek za sezónu. Oba vyhráli Hart Trophy a Lady Byng Trophy. Oba byli při stoletém výročí zařazeni do stovky nejlepších hokejistů NHL.

Každý táta by se rozplýval mít takové syna. Sdíleli by vzájemně úspěchy jednoho i druhého. Mezi Bobbym a Brettem nic takového neprobíhalo. Čas možná leccos zahladil, nicméně hlavně dřív stálo vzájemné pózování před fotoaparáty Bretta nejspíš značné přemáhání.

Uplatni se sám

Tátovi se říkalo „Golden Jet“, synovi „Golden Brett“. Bobbyho střela patřila dlouho k nejtvrdším v NHL. Nejspíš i po skončení kariéry se jí nějakou dobu nikdo nevyrovnal. Brettův přesilovkový příklep z levého kruhu si v ničem nezadal s ránou Alexandra Ovečkina nebo Davida Pastrňáka.

Brett opakovaně přiznal, že žít v otcově stínu nebylo snadné, zvlášť když si nebyli osobně blízcí. Už jako hodně mladý řekl, že tátu za vzor nikdy neměl. „Jestli mě s ním chtějí srovnávat, ok, nic s tím nenadělám. Dávno jsem se s tím smířil,“ řekl v době, kdy mu bylo 24 let.

Netajil se ani tím, že se chce stát profesionálním hokejistou, svou vizi ovšem naplnil bez otcova přispění. Když dospíval, táta byl neustále někde na cestách. „Ani s námi nechtěl chodit nikam ven. Jak byl slavný, nestál o to, aby ho neustále někdo obtěžoval,“ vzpomínal později syn.

Rodiče se rozvedli v roce 1979, to bylo Brettovi patnáct. Matka to bohužel se slavnou osobností neměla lehké, později popsala, že se k ní Bobby choval násilnicky už v šedesátých letech. „Vzal mou botu a ocelovým podpatkem mě tloukal do hlavy, až jsem krvácela,“ řekla například ke společnému pobytu na Hawaii v roce 1966.

Syn zůstal s matkou Joanne, která se následně znovu vdala a žila v Britské Kolumbii na západě Kanady. S biologickým otcem se Brett vídal minimálně, už coby hvězda St. Louis řekl novinářům, že ani nemá jeho telefonní číslo.

Bobbymu dalo práci špatné rodinné vztahy veřejně ospravedlnit. „Sám jsem odcházel z domova ve čtrnácti,“ říkal v dobách synovy vrcholné kariéry v NHL. „Bretta jsem vídával třikrát, čtyřikrát za rok. On i moje další děti jsou teď v letech, kdy nemusí tátu ani mámu vidět vůbec. Řekněte mu, že jsem na něj hrdý, ale uplatnit už se musí sám.“

Kaňka za kaňkou

Také Bobby se následně znovu oženil, dohromady třikrát. Také další manželka Deborah si v roce 1986 stěžovala ze strany muže na domácí násilí. Bobby Hull měl dokonce v té době napadnout policistu, který se jal domácí rámus klidnit. Stejná story je k nalezení o rok později, opět i s napadením policisty.

Bobbyho dcera Michelle v roce 2022 otevřeně přiznala, že táta nezvládal hlavně alkohol. Pod jeho vlivem se stával agresivním. Sama se posléze stala právničkou se zaměřením na domácí násilí vůči ženám. Inspirací jí bylo bohužel právě otcovo chování.

Vedle toho všeho se Bobby Hull pustil na ten úplně nejtenčí led, když v roce 1998 obhajoval nacistického vůdce. „Hitler měl některé dobré myšlenky, zašel jen příliš daleko,“ řekl údajně v rozhovoru pro ruské noviny. Nacistům neváhal přiznat jisté „přednosti“. Sám hojně citovaná slova popíral a dokonce se chtěl soudit, dcera Michelle k nim ale řekla: „To je přesně celý on.“

Chicago, které se v uplynulých letech hrdě hlásilo k odkazu svých legendárních hokejistů a řadu z nich využívalo jako ambasadory, s Bobbym Hullem v roce 2022 ukončilo spolupráci.

Dodejme, že časem se vztah slavného otce a syna částečně zlepšil. Úsměvy na společných fotografiích působily s tím, jak oba stárli, přeci jen upřímněji. Když byli v roce 2017 Hull & Hull zařazení do nejlepší stovky hokejistů v ligové historii, Brett prohlásil: „Ohromná věc. Účastnit se toho všeho se svým otcem bylo něco mimořádného.“

Psali jsme také k tématu:

První hokejová superstar! Zlatý Tryskáč proslul coby kanonýr, idol i pionýr

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+