Třikrát doma, třikrát bez gólu. Zibanejad o rekordu Rangers: Mám se smát, nebo brečet?

Mohli by být si říkat agenti 000. Na Manhattanu totiž v říjnu ještě nedali gól. Ale humor stranou, hokejisté Blueshirts si prochází hotovým očistcem, ať pálí a vytváří si šance, ne a ne před vlastním publikem skórovat. A tak v Madison Sqaure Garden probíhá festival otrlého diváka, což není pro každého – i kvůli cenám tamních lístků. Výsledek? V nejslavnější hale světa se bučí.
Je to nový smutný rekord NHL.
Nikdo dříve nezažil to, čím si prochází Jezdci. Aby v prvních třech domácích duelech sezony nedal mančaft branku? Bezprecedentní. A bolestné.
Švédský machr Mika Zibanejad, který má za sebou i 41gólový ročník, frustrovaně procedil: „Ani nevím, jestli se mám smát, nebo brečet.“
Působí to jako spiknutí... gólmanů a tyček.
Maskovaní muži kryli už 90 puků za sebou, další kotouče se odrazily o žerdě i břevno. Je to jako noční můra, vždyť nulu udržel ve Velkém jablku i tolik kritizovaný a nedávno chybující Stuart Skinner.
Po prohře 0:2 s edmontonskými Olejáři platí, že plejeři z New Yorku neskórovali doma už 180 minut, což je vyneslo, byť o to nepochybně nestáli, v historických tabulkách na druhý flek.
Delší byla jedině černá série již zaniklých pittsburských Pirátů.
Čekání na domácí trefu tehdá uťal v Duquesne Gardens po 187 minutách a19 sekundách až Hib Milks.
V moderní éře je nyní již bývalým nelichotivým maximem čas 155:17 z roku 2001, kterého dosáhli floridští Panteři. Teď patří borcům v ikonických modrých dresech s úhlopříčným nápisem.
„Unikátní start základní časti,“ komentoval to lehce ironicky kapitán Blueshirts J.T. Miller.
„Štve nás to, máme za sebou mače, kdy jsme toho poslali na soupeřovu klec hodně, ale nedočkali jsme se odměny. Ale musíme dál věřit naší hře. Výsledky přijdou.“
Toť slova lídra.
Věřit musí i nový trenér Mike Sullivan, který na věhlasných prknech zažívá vskutku hororové entrée, včetně porážky od bývalého klubu a divizního rivala na úplný úvod. Alespoň, že jeho skvadra přivezla body z venku.
