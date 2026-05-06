Tříbodový MacKinnon, Colorado je v play-off zatím nezastavitelné!

6. května 6:36Radim Sochor
Na dnešním programu play-off bylo pouze jedno utkání. Colorado po přestřelce z prvního zápasu přivítalo Minnesotu podruhé a znovu zvítězilo.
Colorado odehrálo zodpovědný a takticky vyspělý zápas. Klíčová byla efektivita – dokázalo využít přesilové hry a trestat chyby soupeře, zatímco Minnesota se na své góly nadřela výrazně více.
Wild byli nepříjemní, důrazní a v určitých pasážích dokázali domácí zatlačit, jenže chyběla jim kvalita v zakončení i větší klid v klíčových momentech. Navíc doplatili na vyloučení, která Colorado dokázalo potrestat.
Rozhodující rozdíl byl také v brankovišti – Wedgewood působil jistě a podržel tým ve chvílích, kdy se Minnesota nadechovala k tlaku. Colorado tak potvrdilo roli favorizovaného týmu a zaslouženě bere vítězství.
Colorado Avalanche – Minnesota Wild
5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Stav série: 2:0
Branky a nahrávky
3. Nečas (MacKinnon, Kulak), 9. Landeskog (MacKinnon, Nečas), 22. N. Roy (Colton, Nelson), 54. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 60. Ničuškin – 3. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 55. M. Johansson (Jurov, Daemon Hunt)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MIN) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 57:08
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+1, 0 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:02
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) 1+2
2. Scott Wedgewood (COL) – 29 zákroků
3. Gabriel Landeskog (COL) 1+1