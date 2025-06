Tři zbývají. Jen tři! McDavid hecoval kabinu, Draisaitla dal na piedestal

Connor McDavid stál v šatně a mluvil nahlas. Nahlas a jasně. „Tři zbývají. Jen tři!“ ozvalo se v šatně, kde jeho Edmonton rozdýchával vítězství v prvním finále proti Floridě. Těsné, vybojované, vydřené. Ale jejich. McDavid, muž s céčkem a motorem v nohách, znovu ukázal, proč ho tým následuje – a proč spolu s Leonem Draisaitlem posouvá Oilers zase o kus blíž ke snu.

Nicméně k vidění nebyly žádné velké oslavy, žádné výbuchy euforie – jen pohledy plné odhodlání. Série je dlouhá, ale první krok udělali.

„Je to výjimečný pocit,“ přiznal po zápase Draisaitl, jehož gól 31 sekund před koncem prodloužení rozhodl o výhře 4:3. „Je to skvělé, ale musíme koukat dopředu. Hned. To je náš přístup.“

Connor McDavid, který mu na rozhodující branku přesně přihrál, nešetřil obdivem. „Je možná nejlepší hráč na světě. Viděli jste to dneska sami. Takovou jistotu a sílu nemá skoro nikdo. V těchto chvílích prostě nezklame.“

Draisaitl si na gól musel počkat dlouho. Loni v celém finále neskóroval ani jednou. Teď? Udeřil po minutě a šestadvaceti sekundách. A pak znovu – ve chvíli nejvyššího tlaku. „Loni to bolelo. Tentokrát jsme připraveni,“ přiznal. „Jsme zdravější, silnější, zkušenější. Nehodláme to pustit.“

McDavid zapsal dvě asistence. Jednu z nich právě u vyrovnávací trefy Mattiase Ekholma ve třetí třetině. „Connor? Všechno, co dělá, dělá pro vítězství. Je to neuvěřitelné,“ řekl obránce. „A když je potřeba, vždycky najde cestu, jak to celé strhnout.“

I brankář Stuart Skinner věděl, co tohle vítězství znamená: „Loni jsme začali 0:3. Kdybychom tenkrát vyhráli hned první zápas, je to úplně jiný příběh. Dnes jsme si to nenechali vzít. I když jsme prohrávali, věřili jsme.“

Panthers přitom v utkání vedli už 3:1. Jenže Oilers nezpanikařili. „Ukázali jsme charakter. Takový tým chceš mít vedle sebe,“ řekl McDavid. „Jsme tady, abychom to dokončili. Nejen hrát finále, ale vyhrát.“

A že právě McDavid s Draisaitlem jsou klíčem? To už není otázka. „Když je vidíte vedle sebe... To je jiná liga,“ pokrčil rameny Kasperi Kapanen. „Já na to nemám slova. Jsou to budoucí členové Síně slávy.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+