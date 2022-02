Tři zápasy, šest gólů! Laine se rozehrává, vydrží ale v Columbusu?

Dlouho o něm nebylo slyšet. V posledních dnech je ale kolem něj dost rušno. Nejen, že se mu daří na ledě, nicméně nebyl by to Laine, aby také neřekl něco do novin. Tentokrát si postěžoval ve finských médiích. Otevírá se tak otázka, jestli finský sniper v Columbusu bude pokračovat.

Celá nemilá situace se odehrála před necelým týdnem. NHL mířila do přestávky, a tak dostal Laine příležitost mluvit s finskými novináři. Jedním z témat byly i nedávné komentáře trenéra Blue Jackets Brada Larsena. Ten se totiž ještě vrátil k loňské výměně a následným výkonům Laineho.

„Jeho výkony v posledních týdnech rozhodně upadly,“ říkal na konci ledna Larsen. „Budeme se snažit, aby se z toho dostal. Máme na to svůj plán. Rozhodně nebudeme dělat věci, které jsme dělali loni v podobné situaci.“

Co na to Laine?

„Slyšel jsem to,“ povídal Laine. „Upřímně, celkem mi vadí, že stále musím trpět za loňské výkony. Mělo to být zapomenuto, teda alespoň takhle mi to řekli. Do sezony se šlo s čistým štítem. Nechápu, proč to vytahují.“

Pravdou je, že Laineho výkony byly až do nedávna nevýrazné, stejně jako jeho bodové příspěvky. Málokdo však zmíní také to, že finský útočník po začátku sezony dva měsíce marodil, navíc mu během stejného období nečekaně zemřel tatínek.

Nepříjemné životní období se odrazilo také na ledě, nicméně těsně před přestávkou se rozehrál k parádním výkonům. Všechno začal domácí zápas s Rangers, ve kterém zapsal dvě asistence. Následovaly dvě utkání, v nichž vstřelil dohromady čtyři branky. Z tempa neslevil ani po pauze, dnes v noci totiž Capitals nadělil další dva góly.

Branky z posledních tří zápasů činí poloviční podíl ze všech letos vstřelených. I to o něčem vypovídá.

Se stoupající formou bude zajímavé sledovat i počínání celého managementu organizace z Ohia. Laine totiž před sezonou podepsal pouze roční kontrakt. V létě tak bude chráněným volným hráčem.

Jeho budoucnost je velice otevřená. Možnosti jsou tři. Vyměnit ho, podepsat s ním dlouhodobou smlouvu, nebo jít v létě k arbitráži.

Nikdo pořádně neví, jakou možnost Columbus zvolí.

„Je to obrovské rozhodnutí. Řekl bych, že o ničem není rozhodnuto,“ řekl k této situaci novinář Aaron Portzline.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+