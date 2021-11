Tři zápasy Senators byly odloženy. Na vině je koronavirus

V neděli hokejisté Ottawy ještě odehráli zápas proti Calgary, v okleštěné sestavě na rozjeté Flames ale nestačili a prohráli jasně 0:4. Pak přišla ze strany vedení NHL stopka, minimálně příští tři zápasy Sens se odehrají v náhradním termínu.

Mezi ottawskými hráči se totiž rozšířil koronavirus (jak jsme již informovali před několika dny v článku Jiřího Laciny), aktuálně již 10 hráčů Senators se nachází na ligovém covidovém protokolu. O nedělní zápas proti Flames tak přišli Drake Batherson, Austin Watson, Alex Formenton, Dylan Gambrell, Connor Brown, Nick Holden, Victor Mete, Nikita Zajcev, Josh Brown a brankář Matt Murray.

Batherson měl pozitivní test už v sobotu, dva kontrolní testy mu ale vyšly negativně, a tak mohl odehrát sobotní zápas s Pittsburghem, ve kterém dvěma góly a dvěma nahrávkami řídil výhru Sens 6:3.

Prvním nakaženým byl - zdá se - Watson, který se testoval pozitivně už 6. listopadu. O dva dny později následovali Holden a asistent trenéra Jack Capuano, načež klub zrušil trénink naplánovaný na 8. listopadu. Navzdory tomu se nákaza začala prokazovat u dalších a dalších členů kádru.

Senators od 5. listopadu netrénovali, až do neděle ale mohli hrát zápasy (proti Bostonu, Los Angeles, Pittsburghu a Calgary). Minimálně tři utkání Sens ale byly odloženy, hráči navíc nadále nemohou trénovat. "Je to zvláštní. Museli jsme se připravit na předzápasovém rozbruslení a jít rovnou do zápasu. Je to pro nás překážka, kterou musíme překročit a vyjít z ní silnější," komentoval novopečený kapitán Brady Tkachuk zákaz tréninků.

Celý tento týden ale přijde i o rozbruslení a zápasy. Duely Ottawy s New Jersey, Nashvillem a New York Rangers se odehrají v zatím neznámém termínu.

