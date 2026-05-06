Tři vyvolení a touha po daňovém ráji. Larkin přitlačil Detroit ke zdi

9. června 12:00David Zlomek
Žádost kapitána Dylana Larkina o výměnu z Detroitu eskalovala v absolutní noční můru pro generálního manažera Steva Yzermana. Osmadvacetiletý elitní centr totiž naplno využil svou plnou klauzuli o nevyměnitelnosti a předložil vedení seznam pouhých tří klubů, kam je ochotný odejít. Na jeho seznamu vyvolených figurují Vegas Golden Knights, Minnesota Wild a Florida Panthers.
Pro Larkina je to mistrovsky spočítaný tah, ve kterém hrají obří roli peníze a úlevy. Dva ze tří vybraných týmů, Vegas a Florida, totiž sídlí ve státech, kde hokejisté neplatí žádnou státní daň z příjmu. Pro hráče, kterému z jeho masivního osmiletého kontraktu na 69,6 milionu dolarů zbývá odsloužit ještě pět let s ročním platem 8,7 milionu, to znamená znatelný finanční bonus. V Nevadě nebo na slunné Floridě by si Larkin díky chybějícímu zdanění zkrátka odnesl domů o miliony dolarů čistého více než v Michiganu.
Daně ale nejsou to jediné, co rodáka z Detroitu láká. Všechny tři destinace mají totiž další společný jmenovatel, kterým jsou jeho zlatí parťáci z amerického olympijského týmu z letošních her v Miláně. Ať už jde o Jacka Eichela s Noahem Hanifinem ve Vegas, Matta Boldyho s Quinnem Hughesem v Minnesotě, nebo Matthewa Tkachuka na Floridě, Larkin ví, že v těchto klubech by poprvé v kariéře nemusel táhnout celou organizaci na vlastních zádech.
V Detroitu už totiž odmítá dál trpět. Red Wings momentálně drží nejdelší aktivní sérii bez play-off v celé NHL, která po letošním kolapsu trvá už deset let. Přitom ještě ke konci ledna vedl Yzermanův soubor celou divizi a polštář na nepostupové pozice činil dvanáct bodů. Následoval však totální výbuch, sešup na šesté místo divize a sedmibodová ztráta na divokou kartu.
Pro Steva Yzermana, GM klubu, je to téměř neřešitelná šachová partie. Kdyby nebyl nedotknutelnou ikonou, po takovém kolapsu a otevřené rebelii kapitána by dostal okamžitý vyhazov. Takhle sice v manažerském křesle sedí dál, ale Larkin mu svázal ruce. Detroit nemůže vyvolat žádnou licitační válku mezi ostatními týmy v lize a musí jednat z pozice slabšího.