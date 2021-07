Tři Stanley Cupy v řadě? Maroon se zapsal do historie NHL

Patrick Maroon se dnes v noci nesmazatelně zapsal do historie. Jedná se o prvního hokejistu v období od rozšíření původní šestice klubů (1967/1968), jenž dokázal pozvednout Stanley Cup třikrát za sebou v minimálně dvou různých působištích. V roce 2019 to dokázal v dresu St. Louis Blues, poslední dva roky jako člen organizace Tampy Bay Lightning.

Patrick Maroon to znovu dokázal. Tampa zvládla Montreal přehrát v pátém zápase a po vítězství 1-0 mohli hokejisté a vedení Lightning opět slavit. Třiatřicetiletý americký útočník tak mohl pozvednout pohár i ve třetí sezóně v řadě, přičemž v roce 2019 to zvládl jako Bluesman a v letech 2020 a 2021 jako člen Lightning.

Jedná se také od roku 1983 o prvního hráče, jenž dokázal Stanley Cup vyhrát třikrát v řadě nehledě na příslušnost klubu. Tehdy se to povedlo šestnácti Ostrovanům z New Yorku, kteří se stali celkovými vítězi hned ve čtyřech sezónách za sebou mezi lety 1980 a 1983. Do úspěšné éry Islanders patřili excelentní hokejisté jako například Mike Bossy, Denis Potvin, Billy Smith, Bryan Trottier nebo Clark Gillies.

Výjimečnosti dalšího vítězství v kanadsko-americké NHL si je vědom také sám Patrick Maroon. „Tohle bylo speciální. Vždycky je těžké zvítězit a já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem mohl být součástí tak skvělých týmů. Obhajoba je vždy hodně složitá, ale je tu výborná parta. Je to prostě úžasné.“

Posledním hokejistou, který vyhrál minimálně třikrát v řadě Stanley Cup v různých klubech před Patrickem Maroonem, byl Ed Litzenberger. Bývalý kanadský útočník to dokázal dokonce čtyřikrát, a to mezi lety 1961 a 1964, kdy to dokázal v jedné sezóně v dresu Chicaga a následně třikrát v dresu Toronta. S úspěchem současného útočníka Blesků se to však dá jen těžce srovnat, jelikož na začátku šedesátých let minulého století hrálo kanadsko-americkou NHL pouze šest mužstev.

Mnozí mohou namítat, že měl Patrick Maroon pouze štěstí, avšak i defenzivněji ladění útočníci musí být součástí každého úspěšného týmu. O roli třiatřicetiletého útočníka mluvil po triumfu trenér Lightning Jon Cooper.

„Hokejisté mohou být hvězdy v různých směrech, nejde soudit hokejistu podle toho, jestli dokázal získat sto kanadských bodů za sezónu, nebo ne. Jsou hráči, kteří jsou hvězdami v šatně a na střídačce. Kluci k „Pattymu“ tíhnou, protože mluví tak, jak je zrovna v různých situacích potřeba. Pro nás hvězdou určitě je.“

Rodák ze St. Louis po zápase přidal také další slova, ve kterých vyjádřil, že byl ze zisku poháru velice dojatý. „Nemůžu to nyní popsat těmi správnými slovy, ale brečel jsem už na střídačce, když do konce zbývaly necelé dvě minuty. Neměl jsem ani sílu pořádně odhodit svou výstroj, protože vyhrát Stanley Cup třikrát v řadě, to je zkrátka něco úžasného. Jsem moc hrdý na všechny kluky, protože je to o partě a celém týmu. Budu na to vzpomínat se svým synem, až budu v hokejovém důchodu.“

Patrick Maroon má s Lightning podepsanou smlouvu ještě na příští sezónu. Povede se mu získat Stanley Cup také počtvrté v řadě, nebo uvidíme na výsluní někoho jiného než Blesky z Tampy?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+