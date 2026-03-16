Tři sousedé z New Yorku a okolí poprvé bez play-off! Tíživý primát neodvrátili ani Islanders

13. dubna 18:00

Tomáš Zatloukal

Schylovalo se k tomu. A byť se parta kolem Anderse Leeho dlouho překvapivě držela v elitní osmičce Východní konference, případně v bezprostřední vzdálenosti, nakonec tomu skutečně tak je. Poprvé od chvíle, kdy se Colorado Rockies přestěhovali zkraje osmdesátých let k "Velkému jablku", zůstávají New York Rangers, New Jersey Devils i New York Islanders v téže sezoně bez vyřazovacích bojů. "Je to na nic," smutní vyhlášený srdcař Casey Cizikas.

Že tohle není ročník Jezdců, bylo jasné už poměrně záhy.

Tým nedokázal pod novým koučem Mikem Sullivanem naplnit ambice, naopak, rozdrolil se. Na horkém křesle se ocitl GM Chris Drury. Fanoušky těžko mohl utěšit otevřený dopis, opakovaný vtip není vtipem.

A Artěmij Panarin, hráč, na kterého se chodilo do Madison Square Garden, už rozdává radost jinde. Přestup stihl ještě před olympiádou.

Devils došel dech později, ale i u nich platilo za hotovou věc, že v posledních týdnech základní části budou hrát tak maximálně o lepší pozici pro draftovou loterii. Frustrace hráčů obou klubů se vyventilovaly v nedávném vzájemnou střetnutí, došlo na hromadnou rvačku.

Bili se i gólmani.

To Ostrované ještě v půlce března byli na pozici zajišťující účast v play-off, do nekompromisního boje o postup se navíc vybavili velezkušeným Kanaďanem Braydenem Schennem. Jenže nakonec je přece jen doběhlo vícero bolístek, co se kvality kádru týče, i neduhů ve hře.

Od chvíle, co po zápase s ottawskými Senátory vypadli 19. března z postupové osmy, už se do ní nevrátili. Cosi se v nich zlomilo, ten zarputilý mančaft už v sobě nenašel sílu na další odpor. I přes neutuchající snahu nové Identity line. Ze 13 představení vyhrál jen čtyři.

Za tu dobu 2. nejhorší výsledek v lize!

Přišlo pár vyloženě bídných vystoupení. Nefungovaly přesilovky, stejně tak oslabení, Ilja Sorokin nutně válčil už s únavou.  Všechny ty kiksy spoluhráčů a slabiny soupisky nemohl věčně maskovat ani fenomenální zelenáč Matthew Schaefer.

Padl kouč Patrick Roy, last minute příchod Petera DeBoera zafungoval, tedy výsledkově, jen jako jednorázová vzpruha. Druhý i třetí mač už DeBoer prohrál. 

Zklamaní byli v kabině všichni, (jako třeba Lee: "Nenapadá mě moc slov, která nejsou sprostá") mimořádně hořký byl pak závěr pro Ondřeje Paláta. Dvojnásobný šampion Stanley Cupu sledoval duel o přežití proti montrealským Canadiens jen z tribuny.

Přišel během sezony z New Jersey jako ostřílená posila, která pomůže s vítěznou kulturou, zařadí se k lídrům, eventuálně ukáže, proč je braný jako specialista na play-off. Na ten poslední bod žel letos nedojde...

