Tři série půjdou do sedmého duelu. St. Louis vybojovalo postup

Druhým postupujícím týmem do 2. kola vyřazovací části jsou hokejisté St. Louis, kteří dokázali zdolat Minnesotu v šesti zápasech. Naopak celky Caroliny, Toronta a Los Angeles své mečboly nevyužily, a proto lze s jistotou říct, že hned tři série budou rozhodnuty nejtěsnějším možným způsobem.

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

STAV SÉRIE: 3:3

Můj dům, můj hrad

V sérii mezi Bostonem a Carolinou zatím platí, že vítězí jen domácí týmy. Po bezbrankové první části zaúřadoval Brad Marchand, jenž společně s Charliem Coylem poslal Medvědy do dvoubrankového náskoku. Ačkoliv zkraje třetí periody snížil hostující Svečnikov, góly Hauly, Forborta a Lazara definitivně rozhodly o sedmém zápase.

Branky a nahrávky

21. Marchand (Clifton, Coyle), 39. Coyle (Pastrňák, Marchand), 48. Haula (McAvoy), 51. Forbort (Nosek), 56. Lazar (N. Foligno, Nosek) – 44. Svečnikov (Jarvis), 58. Svečnikov (Nečas, Slavin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Antti Raanta (CAR) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:40



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:50

Tomáš Nosek (BOS) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:59

Martin Nečas (CAR) – 0+1, -1 účast, 5 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:55



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) – 1+1

2. Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků

3. Charlie Coyle (BOS) – 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

4:3pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Tampa balancovala nad propastí

Zhruba deset minut chybělo k tomu, aby se Toronto mohlo radovat z postupu proti obhájci Stanley Cupu. Tampa sice v domácím prostředí vedla už o dvě branky, ale čtvrtý gól Matthewse v play-off a slepené trefy kapitána Tavarese dostaly Maple Leafs do náskoku. V 50. minutě však Nikita Kučerov srovnal, načež nesmírně dramatickou bitvu rozhodl až v čase 78:04 Brayden Point!

Branky a nahrávky

18. Palát, 31. Cirelli, 50. Kučerov (Point, Stamkos), 79. Point (Killorn, Hagel) – 32. Matthews (Giordano, Nylander), 40. Tavares (Spezza, Kaše), 40. Tavares (Nylander, Kerfoot).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 78:04

Jack Campbell (TOR) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 78:04



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:48

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39

Ondřej Kaše (TOR) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:06

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:26



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 1+1

2. John Tavares (TOR) – 2+0

3. Anthony Cirelli (TBL) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

STAV SÉRIE: 4:2

Blues zastavili Divočinu

Minnesota do série se St. Louis nastupovala v roli lépe postaveného týmu po základní části, jenže do druhého kola play-off se znovu nepodívá. Svěřenci trenéra Berubeho si šestý zápas pohlídali. Už po čtyřiceti minutách vedli o čtyři branky. To sice ve 47. minutě zneplatnil Dumba, ale gól Parayka do prázdné klece vše definitivně rozhodl. Výborný výkon předvedl gólman Binnington, jenž kryl 25 ran Wild.

Branky a nahrávky

15. Leddy (Parayko), 30. O'Reilly (Schenn, Perron), 34. Bozak (Toropčenko, Saad), 39. Tarasenko (Perron, Perunovich), 59. Parayko – 47. Dumba (Merrill, Kulikov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 2/6 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Cal Talbot (MIN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 57:53



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (STL) – 1+0

2. Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků

3. David Perron (STL) – 0+2

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

STAV SÉRIE: 3:3

Barrieho rána rozhodla

Edmonton dokázal vybojovat sedmý duel, přestože to na ledě Los Angeles neměl vůbec jednoduché. Díky rychlým trefám zkraje první a druhé třetiny vedl o dva góly, nicméně Durzi a Grundström střelecký účet srovnali. Už to vypadalo, že se půjde do prodloužení, avšak pět minut před koncem řádné hrací doby rozhodl utaženou střelou k zadní tyči Barrie. Výhru kanadského týmu pak potvrdil svým druhým gólem v utkání a sedmým v sérii Evander Kane.

Branky a nahrávky

34. Durzi (Kempe, Kopitar), 41. Grundström (Roy, M. Anderson) – 2. McDavid (Kane, Ceci), 22. Kane (Kulak, Ceci), 55. Barrie (Draisaitl, McDavid), 59. Kane (McDavid)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 37 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:55

Mike Smith (EDM) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 1+2

2. Matt Roy (LAK) – 0+1

3. Tyson Barrie (EDM) – 1+0

