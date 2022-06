Tři série fanoušky Oilers potěšily, Avs vyhlíží finálového soupeře

Týden a čtyři zápasy. Víc Colorado Edmontonu nedalo. Dlouhodobě favorizovaná Lavina konečně plní úkol a je ve finále Stanley Cupu. Oilers dopřáli svým fanouškům parádní play off. Tři kola znamenají víc než naplněný potenciál týmu, který v podstatě táhnou dva hráči.

Ve čtvrtém utkání byli Olejáři nejblíž úspěchu. Vedli 3:1 a 4:2. Chyby v defenzivě a nejisté zákroky Mikea Smithe vrátily do hry soupeře, který rozhodl v prodloužení. Stačilo mu 79 vteřin.

Edmonton má po sezóně, ale smutnit nemusí. „Je potěšením dostat se tak daleko,“ chválí svoje hochy list Edmonton Sun, zvláště pak za sérii s Calgary.

Řada Olejářů nebyla proti Coloradu zdravotně v pořádku. Kdo sledoval, nemohl přehlédnout stažený obličej Leona Draisaitla, jehož limitoval bolavý kotník. Přesto nasbíral v posledním zápase čtyři asistence. Daniel Nurse odehrál většinu utkání s bolavým přitahovačem kyčle. Kailer Yamamoto byl mimo s otřesem mozku. Kvůli suspendaci chyběl Evander Kane.

„Je těžké dostat se tak daleko. Je to spousta zápasů. Příprava, tréninkový kemp, 82 zápasů základní části, play off až do konferenčního finále,“ bilancoval Mike Smith.

Vyřazení bolí nejvíc. „Za účast nejsou žádné medaile,“ řekl čtyřicetiletý gólman poražených. „Prohráli jsme, vypadli jsme. Vypadalo to, že když šli do vedení, drtili nás ve vlnách, kterým jsme nedokázali vzdorovat. Neměl jsem zákroky, neměli jsme odražené puky.“

Connor McDavid odehrál fantastické play off. Když se honil výsledek, trávil na ledě hromady času. V sedmém neprodlužovaném utkání s Los Angeles neuvěřitelných 27 minut. Svůj tým do konferenčního finále doslova dotlačil. Vyřazovací boje hrál teprve počtvrté v životě, tentokrát došel nejdál.

„Líbilo se mi, že jsme to nevzdali. Je to dobré znamení, ale prošlo nám to mezi prsty,“ řekl kapitán, který byl na závěr u tří gólů (1+2) z pěti. Celkových 33 bodů (10+23) v 16 utkáních je fantastický výsledek. Už jeho zápis po druhém kole byl lepší, než kolik potřebovali někteří hráči uplynulých let k vítězství v celkové produktivitě play off. Draisaitl byl jen o bod zpět.

Čeká se poslední soupeř

Trenér Flames Darryl Sutter před začátkem bojů o pohár řekl, že Colorado vymete každého soupeře do osmi dnů. Zatím to platí, pouze se St. louis se zdrželo trošku déle. Postup do finále si Bednarova parta rozhodně zaslouží. Zbývá počkat na posledního soupeře.

Zřejmě nejlepší současný světový obránce Cale Makar byl na závěr série u pěti branek svého týmu (1+4), na ledě strávil ohromujících 29 minut. Ve čtrnácti zápasech nasbíral neskutečných 22 bodů (5+17) a je se čtyřbodovým náskokem nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Je ohromný. Od chvíle, kdy je v lize, je výjimečný. Výborně bruslí a vede puk, umí ho získat. Má všechno. Naprosto strhující hráč,“ zhodnotil Makara obránce Tyson Barrie, jenž s ním hrál v Coloradu v době jeho vstupu do NHL.

