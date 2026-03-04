Tři sekundy a konec! Smith si dal jedno střídání a byl vytrejdován

4. března 14:00Jakub Ťoupek
Nashville nejspíš poslední šance na play-off poslal k vodě. Respektive započal výprodej hráčů druhého sledu, kteří podpoří týmy hrající o místenku ve vyřazovacích bojích. Kromě McCarrona se pakuje také Cole Smith, který si ale na rozdíl od vysokého Američana v posledním utkání zahrál. Přesně 3 sekundy.
Cole Smith do utkání Nashvillu s Columbusem sice nastoupil, střihnul si ale jen třísekundový stint, po kterém si plácnul se spoluhráči a odešel do kabin. Přišel totiž trejd, kdy jej Predators poslali do Vegas za výběr ve třetím kole draftu roku 2028 a prospekta Christoffera Sedoffa.
„Myslím, že to byla jen malá změna v sestavě,“ řekl po zápase trenér Predators Andrew Brunette o Smithově času na ledě. „Nejsem si jistý, co se dělo. Museli jsme se jen ujistit, že máme dost hráčů na zápas.“
Do kabiny Preds už se tak v nejbližší době třicetiletý Američan nepodívá, nově bude zlatým rytířem. Vegas tak stejně jako Minnesota využila hráčů ze spodní šestky Nashvillu, kterým vyztuží své útočné řady.
Smithova kariéra v NHL není nijak zapamatovatelná. V 271 zápasech zapsal 62 bodů, nikdy nebyl draftován, ale svoji roli si uhájil. Jeho přednosti se ukazují především při bránění oslabení, kde je druhým nejvytěžovanějším útočníkem Preds.
V rámci této dohody Nashville získal čtyřiadvacetiletého Cristoffera Sedoffa. Tento vysoký levák poslední tři sezóny hrál za farmu Vegas. V tomto ročníku má na kontě čtyři asistence v 38 zápasech a po sezóně mu skončí smlouva. V NHL se s ním ale nejspíš v nejbližší době nepotkáme.
