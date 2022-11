Tři neuznané góly. Takhle to skončit nemělo, zlobí se v New Jersey

Výborná obrana, aktivní blokování střel, produktivní útok, tak zhruba shrnul v nedávném rozhovoru pro hokej.cz hlavní důvody vítězné série Devils Vítek Vaněček. „Hrajeme velice pěkný hokej, gólmani se snaží podržet tým a my jdeme zápas za zápasem. Snažíme se vyhrávat každý duel, který v ten den máme,“ řekl český gólman doslova.

Sám odchytal z třináctizápasové vítězné série devět utkání. A v bráně nechyběl ani ve středu proti Torontu. Tentokrát však odcházel zklamán, byť celý jeho tým odvedl dobrou práci a utkání mělo značně nestandardní průběh. Tak jako Messimu a spol. na úvod fotbalového šampionátu taky domácím Ďáblům nebyly uznány hned tři góly!

„Nikdo se necítí dobře. Já se taky necítím dobře,“ soukal ze sebe zkušený Lindy Ruff, jehož mančaft nastřelil ještě dvakrát tyčku. „Nemám rád porážky. Víme, že jsme to nějakou dobu nezažili, ale tohle nechcete. Nyní se musíme sebrat a nachystat na další zápas.“

Domácí nemohli pro vítězství udělat víc. Vaněček kryl 18 z 20 puků, které na něj mířily. To je solidní výkon. Na druhé straně zasahoval Matt Murray čtyřiatřicetkrát. Hned tři góly rozhodčí neuznali. V první a ve druhé třetině kvůli bránění ve hře brankáři, ve třetí kvůli kopnutí puku.

V Čechách by asi fanoušci začali spřádat konspirační teorie, v zámoří je důvěra v rozhodčí vyšší, nicméně každý má jen jedny nervy. Prudential Center se koupal v marnosti a zlosti. Zrušeny byly zásahy Natea Bastiana a Damona Seversona. Ve třetí třetině pak předvedl skvělou práci v oslabení Erik Haula, který projel celé hřiště a s pomocí Bastiana dostal puk do sítě.

Bohužel ho tam zjevně kopnul a fakt, že se kotouč nejspíš následně otřel ještě o některého z bránících hráčů Leafs, verdikt rozhodčích nezměnil. Fanoušci se zlobili a led pokryli nejrůznějšími předměty.

Sám Haula je prosil, aby běsnění zastavili. „Nestaral jsem se o to, jestli mi přistane na hlavě plechovka s pivem, byl jsem ve výstroji. Jsou tam ale další lidi a neradi se díváte na to, že bude někdo něčím zasažen do hlavy,“ řekl Haula, který nakonec přiznal, že ho trefil kus kuřecího masa.

„Pokoušeli se nás trefit, je to hrozné,“ vadilo Marnerovi z Toronta.

Domácí se prosadili až na čtvrtý pokus, branka Hamiltona už ale jen tlumila konečnou prohru na 1:2.

New Jersey zaznamenalo první porážku od 24. října, kdy padlo s Washingtonem 3:6. Třinácti výhrami v řadě vyrovnali Devils vlastní klubový rekord z roku 2001. Ten absolutní drží Pittsburgh Penguins z března – dubna 1993, kdy Lemieuxova družina vyhrála sedmnáctkrát za sebou.

Toronto, které poslední dobou střídá výhry s porážkami, dva body tuze ocenilo. „Tu výhru jsme dnes moc potřebovali. Stál proti nám ohromný hokejový tým,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe.

Celý zápas:

Share on Google+